Jornada 17 Despedida al 2018 ensombrecida por el futuro de Lucas El Atlético pretende mantener el fortín del Wanda Metropolitano en el día del homenaje a Gabi JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 22 diciembre 2018, 00:19

Poco o nada se ha hablado en los últimos días del Atlético-Espanyol que servirá para despedir el año 2018 en el Wanda Metropolitano. El terremoto desatado a raíz de las informaciones que apuntan al Bayern de Múnich como destino de Lucas Hernández en este mismo mercado de invierno a cambio de la cláusula de rescisión del francés ha eclipsado por completo un partido que además servirá para homenajear a Gabi, actual jugador del Al-Sadd catarí y capitán colchonero durante seis temporadas.

A Simeone no le gusta el caldo de cultivo y ya advirtió ayer del peligro de un rival que llega herido: «Necesitamos seguir en la misma línea ante un rival que viene con dificultades porque ha perdido partidos en algunos casos inmerecidos. Es un equipo que juega con muchos movimientos de rotación en consecuencia del ataque que quiere ofrecer y con una defensa que trabaja bastante organizada». El técnico argentino no quiere ni oir hablar de una salida que se sumaría a las lesiones que azotan con fuerza a su zaga durante lo que llevamos de curso: «Lo que puedo comentar de Lucas es que hablé con él, hablé con el club y tanto uno como otro saben lo que pienso y lo que me gustaría. A día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades en su puesto. Si está disponible jugará, así que hablar de esto es algo que no me gusta».

Más allá del caso Lucas, el Atlético viene de despegar a domicilio después de sumar tres puntos en el José Zorrilla de Valladolid y pretende mantener el buen tono de toda la campaña en el Wanda Metropolitano, donde sólo ha dejado escapar cuatro puntos tras ocho citas ligueras como local. Lo hará ante un Espanyol en caída libre, que suma cinco derrotas consecutivas con quince goles en contra que le han dejado en mitad de la tabla tras un comienzo de campeonato esperanzador.

El 'Cholo' no podrá contar precisamente con Lucas, además de los también lesionados José María Giménez, Filipe Luis, Thomas Lemar y Diego Costa. Por ello, deberá emplear de nuevo a Saúl Ñíguez en la posición de lateral izquierdo de una zaga en la que ante las ausencias sólo se abre el debate entre Juanfran y Arias. Godín y Savic son fijos en el centro de la defensa por delante de Oblak, con Thomas y Rodri en la medular, Correa y Koke en bandas y Griezmann y Kalinic en la vanguardia del ataque, toda vez que el croata parece haberle ganado definitivamente la partida a Gelson con sus goles en las últimas jornadas.

- Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Arias, Savic, Godín, Saúl, Thomas, Rodri, Correa, Koke, Griezmann y Kalinic.

Espanyol:

Árbitro: Melero López (Comité andaluz)

Estadio: Wanda Metropolitano

Horario y TV: 16:15, beIN