El Atlético despide el 2018 ensombrecido por el futuro de Lucas

Poco o nada se ha hablado en los últimos días del Atlético-Espanyol que servirá para despedir el año 2018 en el Wanda Metropolitano. El terremoto desatado a raíz de las informaciones que apuntan al Bayern de Múnich como destino de Lucas Hernández en este mismo mercado de invierno a cambio de la cláusula de rescisión del francés ha eclipsado por completo un partido que además servirá para homenajear a Gabi, actual jugador del Al-Sadd catarí y capitán colchonero durante seis temporadas.

A Simeone no le gusta el caldo de cultivo y ya advirtió del peligro de un rival que llega herido: «Necesitamos seguir en la misma línea ante un rival que viene con dificultades porque ha perdido partidos en algunos casos inmerecidos». El técnico argentino no quiere ni oír hablar de una salida que se sumaría a las lesiones que azotan con fuerza a su zaga durante lo que llevamos de curso: «Lo que puedo comentar de Lucas es que hablé con él, hablé con el club y tanto uno como otro saben lo que pienso y lo que me gustaría. A día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades en su puesto. Si está disponible jugará, así que hablar de esto es algo que no me gusta».

ALINEACIONES

Además del partido del Wanda y del Camp Nou, esta tarde se disputan otros dos encuentros. El Betis recibe al Eibar (13.00 horas) y el Athletic al Valladolid (20.45 horas).