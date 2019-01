El Atético se agarra a Griezmann y al VAR

Madrid. Los últimos partidos del Atlético tienen un nombre propio: Griezmann. El francés volvió a marcar y dar los tres puntos a su equipo en un encuentro en el que los rojiblancos debieron ganar por más diferencia y lo terminaron haciendo gracias a un penalti de los que en unos campos se pitan y en otros no.

A diferencia de otros días, el Atlético saltó al césped dispuesto a calentar el ambiente del Metropolitano -helado en lo climatológico- a base de fútbol. Se mostró ágil, rápido, con presión alta y metiendo en el área a un Levante que acostumbra a ser un equipo alegre, que deja muchos huecos -es el segundo conjunto que más goles recibe en la Liga- y que se siente cómodo en el intercambio de golpes. El Atlético llegaba sin parar al área del Levante con Vitolo como protagonista, que regaló un pase en profundidad a Koke, que definió como un delantero para poner el 1-0. Poco duró el gol porque el árbitro Prieto Iglesias, a instancias de González González desde el VAR, anuló el tanto por una falta de Rodrigo en el inicio de la jugada.

Atlético de Madrid Oblak, Arias, Savic (Giménez, min. 8), Godín, Juanfran, Rodri, Thomas, Koke, Vitolo (Kalinic, min. 76), Griezmann y Correa (Lemar, min. 71). Levante Oier, Jason, Cabaco, Rober Pier, Chema (Coke, min. 46), Toño, Campaña, Vukcevic (Rochina, min. 67), Bardhi, Morales y Roger (Borja Mayoral, min. 67). Gol 1-0. min. 57, Griezmann, de penalti. Árbitro Prieto Iglesias (Navarro). Amonestó a Jason, Cabaco y Campaña. Incidencias Wanda Metropolitano, 57.093 espectadores. Griezmann recibió el trofeo como mejor jugador de la Liga del mes de diciembre.

En la segunda parte, Thomas se internó en el área y puso el balón al centro y Nikola Vukcevic tocó mientras caía en lo que era una mano tan clara como involuntaria. El árbitro dudó un segundo, pero señaló penalti. Desde el VAR se lo confirmaron o, al menos no quisieron llevarle la contraria, pero esas manos unas se pitan y otras no. Esta vez tocó sí y Antoine Griezmann no lo desaprovechó para hacer su noveno gol en Liga. El francés volvía a ser protagonista del Atlético.