Primera Ángel Torres y su «vacile» sobre el descenso de «dos equipos de Madrid» Ángel Torres, presidente del Getafe. / Efe El presidente del Getafe reculó sobre sus declaraciones de hace cuatro días asegurando que «yo no he dicho eso» RICARDO CASTAÑEDA Madrid Martes, 18 diciembre 2018, 17:07

«Me consta que quieren que bajen dos equipos de Madrid. Lo sé de buena tinta. Esperemos no ser nosotros». Esta frase de Ángel Torres, presidente del Getafe, levantó mucho revuelo, ya que insinuaba que podía haber una adulteración de la competición en favor de algunos equipos. Este martes, el dirigente azulón negó esas palabras tras su tradicional visita navideña al Hospital de Getafe. «Yo no he dicho eso. Si no bajan de otras comunidades tendrán que bajar de aquí. No busquéis siempre la polémica», señaló. Además, se puso a la defensiva y apoyó a Enrique Cerezo, presidente del Atlético, al señalar que «ahora a los presidentes se nos acusa de machistas y de no sé qué».

Torres quiso zanjar la polémica al señalar que «al final no vamos a poder hacer declaraciones». El dirigente desveló además que «lo importante es que el Getafe va séptimo, pero eso no vende. Lo que vende es que el presidente vacile».

Además, aclaró los motivos por las que el club ha decidido hacer a puerta cerrada para la prensa los entrenamientos del primer equipo, pero no para los abonados, en una decisión insólita. «Desde pequeñito me enseñaron que cada uno tiene lo que se merece. Es cosa del entrenador y cuando lo considere oportuno se abrirán, pero el club es de sus abonados y no les puedo cerrar las puertas», justificó.

Por último, se mostró ilusionado con la posibilidad de que el Getafe juegue la próxima temporada competición europea porque «podemos pelear por los puestos europeos si acertamos con los fichajes», confirmando las incorporaciones en este mercado de invierno. «Tenemos buen equipo, pero este año va a costar tanto salvarse como entrar en Europa. Dar una vuelta por Europa cada cuatro o cinco años es bonito», finalizó.