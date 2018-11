Repaso, siesta y sufrimiento Giovani Lo Celso (centro) celebra su gol, segundo al Milan. :: efe El Betis empequeñece al Milan, le endosa dos goles, pero se relaja y acaba sufriendo e incluso librándose del empate JACOBO CASTRO Jueves, 1 noviembre 2018, 20:34

madrid. El Betis logró una victoria de prestigio en San Siro, imponiéndose al Milan en un partido donde fue claramente superior. Tony Sanabria y Giovanni Lo Celso, tras 50 minutos de repaso absoluto, pusieron un 0-2 que debió de ser 0-3 si el árbitro no hubiese anulado un tanto legal de Sergio León. Sin embargo, la relajación bética y los chispazos del Milan sirvieron a los italianos para meterse en el partido y tras un gol de Patrick Cutrone pudieron hasta lograr el empate si el colegiado llega a pitar un claro penalti a Samu Castillejo.

Lo que vivió el Betis en la primera mitad no debería ser olvidado por sus aficionados nunca. El Betis superó claramente a su adversario. En apenas tres minutos, el equipo verdiblanco demostró no estar en San Siro de visita. La presión asfixiante de los béticos hizo que Pepe Reina regalase un balón que a punto estuvo de significar el 0-1 de Sanabria. No acertó, pero fue un aviso para el Milan. Cuando en el minuto 30 Sanabria acertó en la portería milanista tras un error de Pepe Reina, el Betis generó la tormenta perfecta.

Milan Reina, Calabria, Romagnoli, Zapata, Diego Laxalt, Bakayoko (Cutrone, min. 46), Biglia (Bertolacci, min. 80), Bonaventura, Borini (Suso, min. 46), Higuaín y Samu Castillejo. Betis Pau López, Barragán, Sidnei, Bartra, Mandi, Junior, Lo Celso, Canales, William Carvalho (Feddal, min. 92), Sergio León (Tello, min. 66) y Sanabria (Loren, min. 79). Goles 0-1: min. 30, Sergio León. 0-2: min. 54, Lo Celso. 1-2: min. 83: Cutrone. Árbitro Amonestó a Romagnoli e Higuaín, por parte del Milan, y a Canales, Lo Celso y Pau López, por parte del Betis. Expulsó a Samu Castillejo en el minuto 90+.

Los verdiblancos pudieron ampliar su ventaja, con un fallo claro de Sanabria, y debieron hacerlo, con un gol legal anulado a Sergio León y una posible mano de Pepe Reina fuera del área en un intento de vaselina de Lo Celso que iba en dirección portería. El Betis era dueño y señor del partido.

A la vuelta de vestuarios Gattuso quitó a un centrocampista para meter a un delantero. El resultado fue, cómo no, desastroso. El Betis siguió llegando, ahora con más espacios y, por lo tanto con más peligro a la portería de Reina. Finalmente, en el 54, su apuesta recibió premio. Lo Celso anotó el 0-2 con un disparo desde el borde del área que se coló pegado al palo de Pepe Reina. Con todo casi hecho, se relajó el Betis y acabó sufriendo con el gol de Cutrone y varias oportunidades locales.