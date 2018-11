Jornada 4 Ganar a la historia o ahondar en las dudas El Betis recibe a un Milan venido a menos con la intención de conseguir los tres puntos para encarrilar su clasificación y recuperar buenas sensaciones tras un irregular inicio de campaña JACOBO CASTRO Madrid Jueves, 8 noviembre 2018, 07:33

Si uno se pone a ver un partido del Betis esta temporada, encuentra una combinación entre minutos de gran juego, con dominio y muchas ocasiones por parte del conjunto verdiblanco; con otros donde el equipo contrario explota los espacios y somete al equipo de Quique Setién. Esa situación, que se da en la mayoría de los encuentros, se ha trasladado a la dinámica del cuadro del Benito Villamarín, que vive en las últimas semanas una montaña rusa de emociones difícil de explicar.

Hace dos semanas el Betis tocaba el cielo ganando 1-2 en Milan; a los tres días caía con estrépito en el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe; posteriormente ganaba en Copa en Santander por 0-1 recuperando unas sensaciones que confirmaba poniéndose 2-0 ante el Celta el pasado domingo; y finalmente un gol de Canales conseguía salvar un punto ante los vigueses después de que llegasen a ponerse por delante. Ante esta constante mezcla de sensaciones, que también se aprecia en cómo va el equipo en Europa League, líder de grupo, y en Liga, decimotercero, la afición mira al banquillo. Y es que pese a haber llevado al conjunto verdiblanco a la Europa League, el Benito Villamarín sigue teniendo dudas con la receta de un Quique Setién que no está dispuesto a cambiar, y que asegura que al equipo sólo le falta eficacia. El tiempo le dará o le quitará la razón.

Por ahora valdría con aclarar las ideas, y nada mejor que un rival de nombre para conseguirlo. Este jueves aterriza en Heliópolis el A.C Milan. Seguramente desde que Chelsea y Liverpool visitaron el Benito Villamarín en Liga de Campeones en el año 2004, no se veía un rival extranjero con tanta historia por el campo verdiblanco. Lamentablemente, la historia es lo único que le queda a un Milan que ya demostró en la ida estar viviendo el peor momento de su historia. Sigue vistiendo la misma camiseta, llevando el mismo escudo y jugando en el mismo estadio que el siete veces campeón de Europa, pero ya no es él. Ahora intimida por lo que consiguió, no por lo que está consiguiendo ni por lo que puede conseguir en un futuro. Sin embargo, por muy mal que esté, llega con la clara intención de arrebatar el primer puesto del grupo al Betis y escaparse de un Olympiacos que todo indica que ganará al Dudelange y podría poner en serios problemas la clasificación del equipo que salga este jueves derrota del Benito Villamarín.

En el plano deportivo, Setién tiene a su disposición a toda la plantilla salvo Javi García. La noticia está en la vuelta del gran capitán, Joaquín Sánchez. El gaditano ya tuvo unos minutos con el Celta el pasado fin de semana y todo indica que este jueves podría ser titular. Es la principal novedad de un equipo que también recupera a Loren Morón y Francis Guerrero que terminaron tocados el pasado domingo. En cuanto al once, se esperan algunos cambios pero sin tocar demasiado la columna vertebral. Todo indica que Joel Robles volverá a la portería; Antonio Barragán y Cristian Tello podrían tener opciones en los carrileros; Zou Feddal daría descanso a Aissa Mandi en el centro de la zaga; Joaquín entraría por William Carvalho ante el gran momento de Andrés Guardado, Giovani Lo Celso y Sergio Canales mientras que Loren y Sergio León, goleadores en los dos últimos partidos, se disputarían un puesto en la punta del ataque.

Por su parte, el Milan llega a Sevilla con Gennaro Gatusso, su entrenador, en la cuerda floja y sin su gran estrella, Gonzalo Higuaín, que se quedó en Italia por problemas de espalda. También cuenta con las bajas del español Samu Castillejo, expulsado en la ida, Mattia Caldara, Lucas Bilgia y Giacomo Bonaventura. En cuanto al once, se espera, al contrario que la ida, que Suso sea titular y que Patrick Cutrone, que ya marcó en San Siro y revolucionó el encuentro con su entrada al césped, sea el sustituto de Higuaín.

Alineaciones probables

Real Betis: Joel Robles; Barragán, Feddal, Bartra, Sidnei, Tello; Guardado, Lo Celso, Canales, Joaquín; y Loren Morón o Sergio León.

Milan: Reina; Abate, Musacchio, Zapata, Laxalt; Bertolacci, Bakayoko, Kessie; Suso, Çalhanoglu, Cutrone

Árbitro: Craig Pawson (Inglaterra)

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT).