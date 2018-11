Jornada 5 Vidal: «Con trabajo me he ido ganando mi espacio» Vidal, durante la rueda de prensa. / AFP El chileno manifestó en sala de prensa la importancia de que el Barcelona logre el pase a octavos «como primero de grupo» y elogió a Dembélé como un jugador «que le ha dado mucho al equipo en lo que va de temporada» P.RÍOS Barcelona Martes, 27 noviembre 2018, 19:44

Arturo Vidal, centrocampista del FC Barcelona, compareció ante los medios en la previa del encuentro frente al PSV de este miércoles. El chileno destacó la importancia del partido ante el equipo holandés, que podría valer al Barcelona para certificar su pase a octavos como primero de grupo siempre y cuando lograse una victoria. «Es muy importante para el equipo clasificarse de primero. Eso te da confianza. Cada vez que jugamos queremos mandar buenas señales y mañana es un día de esos», afirmó.

Vidal, destacó que el PSV «es un rival complicado, sobre todo por como lo está haciendo en su liga» y no quiso excusarse en las numerosas bajas del equipo, que, según él, se producen por la acumulación de encuentros. «Tenemos muchas bajas, pero también recuperamos dos jugadores muy importantes. Creo que la intensidad y los partidos seguidos puede ser el motivo de las lesiones», explicó.

Cuestionado sobre su mayor importancia en el Barcelona tras un inicio de temporada con pocos minutos, el chileno dijo estar satisfecho con haberse hecho «un hueco con el paso del tiempo» en el equipo y en el corazón de la afición. «Desde que llegué aquí dije que quería ser importante como en el resto de equipos. Sin duda hay grandes jugadores pero con trabajo me he ido ganando mi espacio. Claramente estoy mucho más contento, vengo jugando mucho más y tengo más confianza para sentirme bien. Con la afición creo que he tenido suerte porque siento que he entrado en su corazones de forma rápida y así me lo hacen sentir. Aún así sé que faltan muchas cosas importantes por venir y espero estar a la altura», declaró.

El centrocampista dejó claro que el equipo está intentando mejorar el tema de los goles encajados, que ascienden a 23 en lo que va de temporada. «Es cierto que nos han metido muchos goles y tenemos que mejorar en eso, porque así no consigues llegar a los títulos. Lo bueno es que el equipo lo sabe y estamos intentando mejorarlo», afirmó.

En cuanto a nombre propios, Vidal afirmó que Messi «Es el mejor y por eso cuando tiene el balón puede hacer lo que él quiera» y explicó que la función del equipo es «ayudarlo en todo lo que se pueda». Por otro lado, cuestionado por Dembélé, el chileno quiso poner en valor la figura de su compañero. «De Dembélé creo que se habla mucho de lo que pasa fuera del campo y no dentro. Ha sido muy importante esta temporada. Es un jugador muy joven que necesita cariño y consejos. En Barcelona se la ha ayudado mucho y con el paso del tiempo va a ir creciendo. Tenemos muchas esperanzas en él», explicó.

Para finalizar Vidal calificó como «algo muy triste» lo ocurrido en la final de la Copa Libertadores y manifestó su deseo de que «la alegría y la familia vuelvan al fútbol sudamericano».