Sólo el Madrid sonríe en Mónaco Barcelona, Atlético y Valencia tuvieron peor suerte en el reparto de rivales que el vigente campeón de Europa RODRIGO ERRASTI Viernes, 31 agosto 2018, 00:12

montecarlo. «La suerte del campeón». Es una coletilla manida en el mundo del fútbol, pero lo cierto es que el Real Madrid, dominador actual de la Champions League con tres 'orejonas' consecutivas hasta situar su registro en 13, no puede quejarse del azar tras el sorteo de la fase de grupos celebrado en el Forum Grimaldi con el que UEFA, fiel a su tradición, celebra el inicio oficial de la temporada europea que concluirá con la gran final el 1 de junio de 2019 en el Metropolitano de Madrid.

La fase de grupos de esta edición, en la que por primera vez habrá dos horarios diferentes (18.55 y 21.00 horas) y se abandona el habitual de las 20.45, se pondrá en marcha el martes 18 de septiembre y se prolongará hasta el 12 de diciembre después de muchos partidazos que depararán varios de los equipos españoles, que dominan el palmarés desde 2014. Diego Forlán, pichichi atlético y clave en la primera Europa League con sus goles en la final de Hamburgo, fue uno de los maestros de ceremonia junto a Kaká.

Al Madrid le tocó en suerte la Roma, el CSKA Moscú y el Viktoria Pilsen. «Es cuestión de suerte, es una lotería. Hoy les tocaba a Forlán y Kaká. Quizá a los otros dos rivales la gente les dé un poco menos de valor que a la Roma, pero todos han hecho méritos para estar ahí. En la Champions cualquier equipo en un momento de relajación te penaliza», explicaba Sergio Ramos, antes de incidir en «el plus de motivación que es «conseguir la cuarta consecutiva» y que la final «sea en el Wanda». «Es muy bonito el camino, pero hay que ir con humildad», advirtió.

En Roma tienen claro su objetivo: «Intentaremos ser al menos segundos. Veremos qué tipo de Madrid será sin Cristiano Ronaldo, pero estamos hablando igual de un equipo de extraterrestres. Habrá perdido mucho, pero siempre es el Real Madrid, competitivo y difícil de superar, para respetar siempre», recordó Francesco Totti.

Aquel Inter del 2010

El Barça no tuvo tanta suerte como su eterno rival al recibir al coco del cuarto bombo, el Inter. Un rival de mal recuerdo, ya que el último precedente entre ambos fue en las semifinales de 2010, con el viaje a Milán en autocar y los aspersores del Camp Nou tras quedar fuera de una final que también se jugaba en Madrid ese año. «A nosotros nos trae lindos recuerdos, pero va a ser distinto. No tiene nada que ver lo que pasó entonces, que fue hace ocho años, porque los jugadores y los contextos son distintos. Este Inter de ahora tiene grandes jugadores e identidad aunque no haya empezado bien el campeonato», explicó Javier Zanetti.

«El nuestro es un grupo potente, bonito, con diferentes estilos de juego y clubes muy competitivos», recordó Guillermo Amor, que dijo no haber mirado el del Real Madrid. El equipo azulgrana, además, volverá a Wembley, donde ganó la Champions en 1992 y 2011, para medirse a un Tottenham que aún no tiene listo White Hart Lane, y visitará al PSV.

Se intuye también una pelea cerrada en el grupo A, donde quedó unido el Atlético a Mónaco, Borussia Dortmund y Brujas. Tomas Lemar volverá a la capital monegasca con la rojiblanca y la afición colchonera aplaudirá a rabiar a Falcao, brillante goleador en los primeros éxitos de Simeone. «Muy contento y honrado por volver a un lugar que siempre ha sido como mi casa», apuntó el colombiano en Twitter. El Borussia Dortmund de Lucien Favre, que dos veces que se encontró con el Atlético y acabó ganando la Recopa (1966) y la Champions (1997), será otro de los rivales con los que tendrá que pelear por regresar a los octavos de final, después de que la pasada campaña ganase la Europa League tras dos empates ante el Qarabag que le relegaron a una competición que le ha permitido ser cabeza de serie en este torneo. Por eso, no deberá descuidarse con el Brujas belga. «Nos han tocado equipos que conocemos, con desplazamientos bastante cómodos. Va a haber que pelear mucho, pero estamos contentos. Nosotros nunca hemos asumido el papel de favoritos. Nosotros estamos contentos de albergar la final y hasta allí hay un mundo», recordó Clemente Villaverde.

El Valencia, por su parte, tendrá un regreso emocionante a la Champions, ya que quedó encuadrado en uno de los grupos más fuertes junto a dos campeones, Juventus y Manchester United, con Young Boys como debutante en la liguilla. El conjunto valenciano podrá disfrutar de la vuelta de Juan Mata.

Marcelino hizo un análisis detallado. «Es un grupo duro y difícil, pero estamos muy ilusionados. Vamos a jugar contra grandes equipos en grandes escenarios y cumplimos un sueño. Tenemos máxima ilusión y ambición para afrontar esta fase de grupos. El United es un equipo con muchas posibilidades y futbolistas top, pero está en un momento de irregularidad», indicó.