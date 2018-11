Grupo A | Quinta jornada Simeone: «Estuvimos bien hasta que se nos acabó la energía» Simeone, durante el partido contra el Mónaco. / Rodrigo Jiménez (Efe) El argentino señala que su equipo está haciendo «una buena Champions» y confiesa no pensar en la final del Metropolitano porque «no vale de nada ilusionarse si no llegas a ella» JACOBO CASTRO MADRID Miércoles, 28 noviembre 2018, 21:40

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró feliz con el rendimiento de su equipo en la victoria por 2-0 ante el Monaco, aunque reconoció que sus jugadores bajaron de nivel en los últimos minutos. «El partido fue muy bueno hasta el 60. Interpretamos muy bien el inicio, cómo hacerles daño ante su buena defensa. Tuvimos movilidad en el ataque y creo que encontramos espacios. Después se nos acabó la energía, ellos mejoraron bastante y nos pusieron en problemas», declaró.

El argentino valoró positivamente el papel del equipo en la Champions con respecto al año pasado y se congratuló de lograr el pase a octavos de final. «El año pasado contra el Qarabag no encontramos el camino del gol y si pasa eso en esta competición lo tienes muy difícil. Creo que estamos haciendo una Champions muy buena. Estamos en octavos de final, lo cual es una gran alegría. Ahora solo falta ver para qué lado nos va a tocar dependiendo de lo que haga el Borussia», afirmó.

«Hemos cumplido el objetivo tras lo del año pasado» Antoine Griezmann, tras su cuarto gol en Champions League, compareció en el 'flash interview' de Movistar para dar su primer análisis de la victoria ante el Mónaco y el pase matemático a octavos. «Era lo más importante, estar en octavos, después de lo del año pasado, y lo hemos conseguido. Nos queda un partido para saber si seremos primeros. Y a nivel personal, contento y disfrutando de mi fútbol». El 'Principito' hizo autocrítica por el final del partido. «Es verdad que nos hemos relajado y cuando pasa esto cualquiera nos hace daño. Pero nos tenemos que quedar con la gran primera parte que hemos hecho». Por último, como el Valencia el martes, pidió videoarbitraje en la competición. «No lo vimos claro, por eso quizás no protestamos. A ver si está el VAR en la Champions y se acaban con estas cosas».

Cuestionado sobre la afición, Simeone destacó que «estuvo maravillosa una vez más», aunque destacó la necesidad de que el equipo mejore su rendimiento «fuera de casa». Además, sobre esa posibilidad de jugar la final de Champions 'en casa', ya que este año se disputará en el Wanda Metropolitano, el Cholo confesó no tenerlo en la cabeza. «Pienso poco en la final porque queda muy lejos. De nada nos sirve pensar o ilusionarnos con eso porque de poco no servirá si no llegamos a ella», aseguró.

Por último, quiso dar mérito al partido hecho por el Mónaco. «Hablar de otro equipo a partir de un partido sólo es difícil. Cuando te meten un gol al principio como le pasó al Monaco es difícil de gestionar. La entrada de Falcao y la libertad de ir perdiendo 2-0 les permitió jugar con menos ataduras y tuvieron más opciones», finalizó.