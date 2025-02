Guardiola: «Nos merecemos la repesca y jugar la ida en casa»

Amador Gómez Madrid Lunes, 10 de febrero 2025, 14:13 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

«No lo hemos hecho bien en la fase de grupos, así que nos merecemos estar aquí (en la repesca de la Champions). También jugar la ida en casa, porque no jugamos bien y no podemos pedir nada, pero no importa que la vuelta sea o no en nuestro estadio», aseguró este lunes Pep Guardiola, que reconoció que el Manchester City «ha estado inestable» y que al equipo le ha faltado «mucho más que Rodri». También admitió que esta temporada «el Real Madrid ha perdido más partidos de lo normal, pero sigue estando ahí».

«No es fácil cuando ganas Liga y Champions volver a enchufarte», dijo, en alusión al Real Madrid. «A nosotros nos ha pasado este año, que hemos caído más de lo normal», lamentó el técnico del City, que augura una «eliminatoria chula, dura en los dos partidos». «Los dos equipos hemos tenido problemas con las lesiones, pero ellos lo han gestionado mejor que nosotros porque son los líderes (del campeonato liguero)», apuntó el entrenador catalán.

Guardiola subraya que «la disciplina defensiva del Real Madrid es lo que ha marcado la diferencia (en sus enfrentamientos europeos contra el City), porque el talento siempre ha estado», y no ocultó que «hoy, en el fútbol moderno, si los de arriba no se aplican, es mucho más complicado». En este sentido, respecto a los atacantes del Real Madrid, comentó que «son jugadores excepcionales y hay que intentar reducir el tiempo en el que entren en contacto con el balón».

«Es imposible en 90 minutos o 180 controlar a esos jugadores. Todos los saben, no voy a decir nada nuevo. Cómo se combinan, desmarques... Tienen la habilidad de hacer todo, así que intentaremos imponer nuestro juego y tratar de ser inteligentes en el primer partido. Leer los tiempos para conseguir un buen resultado de cara al Bernabéu», apuntó en alusión a Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Respecto a su futuro en el City, que estuvo en peligro antes de afrontar la última jornada de la fase liga si el equipo inglés no hubiese entrado entre los 24 mejores de la Champions, afirmó que «nunca» ha tenido la sensación de ser víctima de una posible destitución. «Estoy aquí por lo que he ganado antes. En todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente, aunque igual me echan mañana», zanjó.