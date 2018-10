Neto sostiene en Suiza a un Valencia que se hunde en Europa Hoarau (i) disputa el balón con Gabriel. :: efe El equipo de Marcelino sufre para sacar un empate ante el Young Boys y ve cada vez más lejos la clasificación MIGUEL OLMEDA Miércoles, 24 octubre 2018, 00:51

madrid. Se avecina gota fría en la capital del Turia. Avanzan los partidos y el Valencia no sólo no termina de despegar, sino que parece una caricatura del equipo de la temporada pasada. A Berna llegaba con un toque de atención del Leganés y de Berna sale con un ultimátum continental. El pase a octavos ya obliga a la heroica ante el United o la Juventus, dos conjuntos que a día de hoy funcionan a más revoluciones que el de Marcelino; y la Europa League, un consuelo menor, no admite más resbalones.

1 YOUNG BOYS 1 VALENCIA Young Boys Wolfli, Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito, Sulejmani (Ngamaleu, min. 74), Sow, Sanogo, Fassnacht (Bertone, min. 85), Assale y Hoarau (Nsame, min. 79). Valencia Neto, Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gayá, Soler, Parejo, Kondogbia (Coquelin, min. 70), Ferran Torres (Gameiro, min. 66), Rodrigo y Batshuayi. Goles 0-1: min. 26, Batshuayi. 1-1: min. 55, Hoarau. Árbitro Andris Treimanis (Letonia). Amonestó a Mbabu del Young Boys y a Gabriel y Soler del Valencia.

Tardó el Valencia poco más de un cuarto de hora en cogerle el pulso al césped sintético del Stade de Suisse. Antes el Young Boys había amenazado la portería de Neto con un lanzamiento de falta de Sulejmani y un remate en escorzo de Hoarau. Ambos veteranos disfrutan en un plano secundario de una competición con la que soñaron en grande hace años. No son los mismos que cuando ficharon por Ajax y PSG, pero quien tuvo retuvo. Orgullo también.

Algo parecido le ocurre a Batshuayi, todavía cuestionado tras dos meses en Mestalla. Lógico teniendo en cuenta que hasta este martes apenas había marcado un gol. En Berna recordó que, como Sulejmani y Hoarau, él también es un talento de Champions. Con un barrido por el área del Young Boys hizo bueno un robo de Carlos Soler, desbordó a Wolfli y a puerta vacía Acabó con una sequía en Europa que se prolongaba más de 200 minutos.

Del paso por los vestuarios salió un Valencia que no es de Liga de Campeones. Ni siquiera de Europa League. Más bien de la ya extinta Intertoto. Fassnacht y Mbabu hicieron y deshicieron a su antojo en la banda de un Gayá que pide a gritos descanso. Diakhaby en su cobertura también quedó retratado, pero la falta de precisión del lateral derecho suizo y el buen hacer de Neto ante un chut cruzado del extremo evitaron un disgusto más grande. El daño ya lo había hecho Hoarau desde los once metros entre una y otra ocasión: en un saque de esquina Parejo se fue al suelo temerariamente y cometió un penalti marca de la casa.

Movió Marcelino García el árbol con lo poco que tenía, aunque ni Gameiro ni Coquelin le dieron otro aire al equipo. Gerardo Seoane guardó la ropa dando por bueno el empate y pese a ello el Young Boys tuvo la ocasión más clara para romperlo, pero Neto voló para desviar al poste el cabezazo picado de Sow en los últimos minutos. Preocupante para el Valencia que frente al rival más débil del grupo, que había encajado seis goles en las dos jornadas anteriores, su mejor jugador fuera el portero. Al menos a ese clavo todavía puede agarrarse en la Liga de Campeones.