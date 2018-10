El Borussia Dortmund atropella a la carrera al Atlético de Madrid Witsel marca el primer tanto del equipo alemán. :: efe Los alemanes infligen al cuadro madrileño la peor derrota en la era Simeone aprovechando los errores rojiblancos RODRIGO ERRASTI Jueves, 25 octubre 2018, 00:53

Madrid. El 4-0 final quizá fue un resultado algo inflado pero al Atlético le aplastó el ritmo de Dortmund. El fútbol ya era vertiginoso en el antiguo Westfalenstadion. Este Borussia mantiene la herencia dejada por Jurgen Klopp y apuesta por el 'rock and roll'. Gusta el ida y vuelta de modo rápido, algo que no entusiasma así de salida a un hombre como Simeone que apostó de inicio por Thomas por Rodrigo. La idea era tener mayor músculo con el ghanés, capaz de aportar en ataque y defensa más que el madrileño, el hombre que equilibra al resto. Consciente de que el empate entre Brujas y Mónaco ha allanado el camino hacia los octavos a ambos saltaron al césped pensando casi incluso en el primer puesto de grupo. No arrancó mal el Atlético, que dominaba y generaba llegadas con balones largos a Costa y Griezmann cada vez que recuperan la pelota en su área aunque Abdou Diallo respondió con acierto.

4 DORTMUND 0 ATLÉTICO Borussia Dortmund Bürki, Piszczek, Diallo, Zagadou, Achraf Hakimi, Witsel, Delaney (Dahoud, min. 35), Pulisic (Sancho, min. 78), Reus, Götze y Bruun Larsen (Guerreiro, min. 63). Atlético Oblak, Juanfran, Godín, Lucas, Filipe, Koke, Thomas (Rodrigo, min. 46), Saúl (Correa, min. 69), Lemar, Griezmann y Diego Costa. Goles 1-0: min. 38, Witsel. 2-0: min. 73, Guerreiro. 3-0: min. 83, Sancho. 4-0: min. 89, Guerreiro. Árbitro Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Diallo,Thomas, Lemar, Filipe, Costa, Correa.

Entonces Koke perdió una bola con Reus, eso provocó una amarilla para Thomas y el centro del campo se diluyó: Lemar llegaba tarde, Saúl no se sentía cómodo y Koke sólo corría persiguiendo rivales. Empezó a no tener la pelota, los errores se multiplicaban y el Dortmund comenzó a pisar el área de Oblak.

Pulisic hizo un par de jugadas maradoniana y Lemar llegó tarde en un duelo con Piszczek que le hizo ganarse una amarilla. Nada pintaba bien hasta que el Dortmund acertó con la meta rival en un rebote. Achraf hizo un eslalon, Witsel controló la pelota en la frontal, pudo disparar y la bola del belga acabó en la red tras tocar en Lucas.

La aparición de Rodrigo modificó el panorama: liberó a Saúl, que jugando más arriba generó tres opciones de gol. Tuvo el Dortmund el 2-0 pero a Reus se le cruzó Achraf cuando iba a golpear a bocajarro ante Oblak. Entonces Simeone optó por un cambio de esos que dejan ojipláticos a los aficionados: retiró a Saúl, que había provocado tres ocasiones de gol, por el agitador Correa.

Antes de que el argentino hubiese podido interaccionar llegó el segundo local en una transición espectacular al primer toque entre Dahoud, el eléctrico Achraf y Guerreiro. Le puso corazón para intentar una remontar heroica aún a riesgo de descuidar su orden. Así, Burki que despejó al palo un mano a mano de Correa y Griezmann desperdició otro que hubiese agitado el encuentro, que murió tres minutos después con otra veloz contra.

Verse 3-0 desmoralizó al Atlético, al punto que Filipe se desconectó del partido y regaló el cuarto al intentar hacer un cambio de juego con la derecha que se convirtió en una asistencia perfecta para que Guerreiro marcara. Una goleada inaudita en la era Simeone.