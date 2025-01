El Barça ve el vaso medio lleno

Así es imposible ganar una Champions. Esa es una de las lecturas que se puede extraer del partido que el Barcelona jugó este martes en Lisboa, pero es solo una. Y es que el encuentro contra el Benfica permite extraer muchas conclusiones y las hay ... a pares tanto en el aspecto negativo como en el positivo. Los de Hansi Flick evidenciaron una vez más que necesitan mejorar, y mucho, en el apartado defensivo para competir con los colosos del fútbol europeo, pero también dieron una muestra de carácter que al equipo le ha faltado años atrás. El vaso está medio lleno y medio vacío, todo depende de la perspectiva con la que se mire.

En esta ocasión, Flick aprovechó la rueda de prensa para destacar los aspectos positivos que tuvieron los noventa minutos de infarto que se jugaron en Da Luz. «Ha sido un partido muy loco. Lo más positivo es la mentalidad. Hemos remontado y es maravilloso. Queríamos lograr algo diferente en la segunda mitad, volver al partido. La mentalidad del equipo ha sido increíble. Siempre han creído y han logrado un resultado fantástico», afirmó el germano tras el choque.

Esa mentalidad fue clave en un partido en el que al Barça no dejaron de aparecerle palos en la rueda. El equipo podría haberse caído tras el 1-0, el 3-1 y sobre todo el 4-2, pero supo sobreponerse y sacar a relucir un carácter que estaba enterrado en lo más profundo del ADN culé. Y es que el Barça se había acostumbrado en los últimos años a asimilar los golpes sin ningún tipo de rebeldía. Así pasó en Roma, Liverpool, Turín, Múnich o Da Luz, pero no en esta ocasión. Los de Flick crecieron gracias a la batuta de un Pedri que vive el mejor momento de su carrera y con la inspiración de Raphinha, que este año no necesita cuajar un gran partido para ser determinante.

A todos esos factores se agarra un Barcelona que se empeña en ver el vaso medio lleno cuando logra un triunfo de peso. En Da Luz también se pudo observar a un equipo que es capaz de tener alternativas cuando llegan las grandes citas y que ha encontrado una versatilidad que le permite adaptarse a diferentes escenarios y salir indemne, aunque con matices. «Ha sido un partido de locura. Tras el 4-4, el Benfica tuvo una ocasión para el 5-4 y ese es un momento en el que necesitas un poco de experiencia y calma», aclaró Lewandowski. Esa calma solo llega sabiendo adaptarse a los diferentes escenarios que plantea el rival, algo que el Barcelona todavía está tratando de lograr.

La parte negativa

Más allá de la importancia del triunfo, el encuentro en Lisboa también se puede ver desde un prisma negativo. Es muy difícil levantar la Liga de Campeones sin ser un equipo solvente en la faceta defensiva y cometiendo partido tras partido errores individuales. El Barça encajó cuatro goles frente a un rival que no está entre los favoritos y evidenció carencias con las que sería muy difícil sobrevivir en campos como Anfield o el Allianz Arena. «La primera mitad me ha sorprendido de forma negativa. Hay que analizar los partidos. Lo entrenaremos y lo hablaremos en las charlas. Enseñaremos a los jugadores qué han de hacer mejor«, aseguró Flick.

Esa mejora pasa porque el sistema de Flick sea ejecutado a la perfección y por reducir al máximo los errores individuales. La falta de entendimiento de Szczesny y Balde en el segundo tanto o el gol en propia puerta de Araujo son fallos que en la Champions te pueden mandar para casa y que el Barça debe corregir de cara al futuro si realmente quiere estar entre los mejores. De igual modo, Flick sigue buscando la manera de ajustar su presión adelantada y, sobre todo, de encontrar los automatismos que eviten que su rival pueda correr a campo abierto cuando esta no fructifique. Son los pecados de un Barça que cree en la Champions, pero que sigue arrastrando problemas que necesitan solución.