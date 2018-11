El Barça saca petróleo en el frenesí Messi celebra con Dembelé y Semedo su gol en el segundo tiempo del partido. :: EMMANUEL DUNAND / AFP La sufrida victoria ante el PSV, con goles de Messi y Piqué, clasifica a los culés para octavos como primeros de grupo JESÚS BALLESTEROS Jueves, 29 noviembre 2018, 00:36

Barcelona. Son varios los objetivos que logró el Barça de Ernesto Valverde en la noche holandesa de Eindhoven, pese a las dudas que sigue despertando el equipo azulgrana. Su ajustada victoria ante el PSV rompió con una inercia negativa de resultados que, no por extensa, dejaba de ser incómoda. Además, firmaba el objetivo primigenio en el inicio de la Champions, clasificarse para octavos y hacerlo como primero de grupo.

En un duelo muy al estilo holandés, con más ocasiones que control, ambas escuadras merecieron más fortuna ante la meta rival y, siendo justos, no mereció el PSV despedirse de los suyos con otra derrota. Pero el gol es caro es la Champions y Messi fue determinante en los dos del Barça. Parece estar de vuelta el argentino tras un partido flojo de los suyos en líneas generales.

PSV Eindhoven Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Pablo Rosario, Hendrix (Guti, min. 70); Gastón Pereiro (Malen, min. 70), Hirving Lozano, Bergwijn (Maxi Romero, min.79); y Luuk de Jong. FC Barcelona Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Coutinho (Malcom, min.69), Messi y Dembelé (Denis Suárez, min. 80) Goles 0-1, min. 61: Messi. 0-2, min. 70: Piqué. 1-2, min. 83: de Jong. Árbitro Pavel Královec (CZE). Mostró cartulina amarilla a Hendrix (min. 25), Guti (min. 85), de Jong (min. 85), Alba (min. 86) y a Piqué (min. 90+3).

Más allá de las ausencias y de los regresos, el Barça estuvo durante mucho tiempo a merced de los holandeses, que le crearon más de una decena de ocasiones claras al equipo de Valverde. Pero esto no es nuevo. Nada queda ya de la solidez defensiva del primer año del Txingurri.

El uruguayo Pereira se convirtió en el gran dolor azulgrana desde el pitido inicialMessi demostró que, casi siempre, es un seguro de vida y a la hora del partido abrió el marcador

Como si de los estertores finales se tratase, el PSV buscó con ahínco la portería de Ter Stegen. Hasta tal punto que el equipo holandés obligó al meta alemán a ofrecer su mejor repertorio. Entre las ausencias y los regresos, el Barça no se enteró de lo que ocurrido sobre el verde hasta bien entrada la primera mitad. De hecho, no fue hasta el minuto 35 que no tiró a puerta. Eso sí, el disparo de Vidal pudo acabar en golazo de no ser por Rosario.

Ante de ello, el uruguayo Pereiro se convirtió en el gran dolor azulgrana desde el pitido inicial. La primera gran intervención de Ter Stegen fue para evitar un golazo de Pereiro. Pasado el primer cuarto de hora,el charrúa estrellaba un disparo contra la madera, aunque la más clara sería más tarde, cuando erró solo ante la línea de gol elevando el cuero por encima.

No fue una primera parte buena del equipo azulgrana, que daría gracias por no marcharse al descanso con un par de goles en contra. El dominio local fue total y se quejaría después Van Bommel con razón porque antes de que el checo Královec indicase el túnel de vestuario, la escuadra holandesa estrellaría hasta dos veces más el balón con los palos de la portería de Ter Stegen.

El agitado primer asalto tuvo su réplica tras el asueto. Empezó amagando el Barça en las botas de un Dembélé que sigue tan errático como siempre. Pero el PSV se mueve con pez en el toma y daca, en las contras y, cuanto más rápido era el choque, más sensación de peligro daba el equipo de Eindhoven.

El Barcelona buscaba templar el juego, pero no está el equipo de Valverde en su mejor momento. Los últimos resultados hablan de lo que le cuesta al equipo culé cerrar los partidos. Pero siempre tendrá la baza de Messi. El argentino, casi siempre, es un seguro de vida, y a la hora de partido rompió con el mal faro goleador que parecía perseguir a los dos equipos en la noche holandesa.

El delantero rosarino encontró el espacio donde parecía no haberlo. Se movió rápido en el área pequeña para batir a Zoet y acercar la primera plaza del grupo para los suyos.

Bombazo

Fue un bombazo en la línea de flotación de los locales, que veían cómo todo el esfuerzo y el caudal ofensivo no tenían premio. No dejó de intentarlo el cuadro holandés, que fallaba a veces y otras chocaba con el muro de Ter Stegen, inconmensurable en su actuación.

Andaba el PSV en la búsqueda del empate cuando se encontró con el segundo gol, una jugada para Piqué, que desviaba un lanzamiento del argentino Leo Messi. Quizás un castigo excesivo para el colista del grupo B, que recortaría distancias en los últimos minutos del choque. Al cabezazo de De Jong ya no pudo llegar el guardameta Ter Stegen y el tanto daría alas a los suyos, que buscaban cerrar su periplo en la máxima competición continental de forma honrosa, aunque por Eindhoven se hayan acostumbrado ya a no ver victorias de los suyos.