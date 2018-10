El Barça inicia su gran reto de ganar sin Messi Valverde sigue el entrenamiento de su equipo. :: efe Valverde y Alba admiten la 'Messidependencia', pero esperan que el equipo «se una más que nunca» P. RÍOS BARCELONA. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:50

El Barça afronta su primer partido sin Leo Messi, lesionado el pasado sábado en el Camp Nou ante el Sevilla. No fue grave, fractura de radio en el brazo derecho y tres semanas de baja, seis partidos como mucho entre Liga (tres), Liga de Campeones (dos) y Copa del Rey (uno), pero el percance ha coincidido con el calendario más exigente. El equipo azulgrana recibe hoy al Inter con el liderato del Grupo B en juego al haber sumado los dos equipos las dos victorias y el domingo llega el clásico al estadio culé.

La última vez que el Inter jugó en el Camp Nou perdió 1-0 con gol de Gerard Piqué, pero fue como una victoria italiana porque aquel resultado le valió para clasificarse para una final de la Liga de Campeones 2009-10 que acabó conquistando. José Mourinho, entonces su técnico, lo celebró con el puño en alto corriendo por el césped hasta que Víctor Valdés le placó.

ALINEACIONES

Cuando a Jordi Alba le preguntaron en la previa por la 'Messidependencia', suspiró y fue sincero: «Leo es diferente al resto de jugadores. Te hace jugar mejor. Todo el mundo espera que resuelva partidos y los resuelve, pero ahora tenemos que tirar todos del carro y confío en que el equipo se una más que nunca. Personalmente me encuentro mejor con Leo en el campo porque ve pases que nadie ve. Somos mucho mejores con Leo y nos costará ganar sin él ; lo sabe todo el mundo».

También Ernesto Valverde se rindió a la evidencia del peso de la ausencia de un Messi que estaba en un momento de forma pletórico. «A mí no me da urticaria reconocer la 'Messidependencia'. Es el mejor jugador que hemos visto. Su baja se va a notar, es Messi, pero queremos que se note ganando. No es una cosa de un jugador que le sustituya. Es cosa de todos. Nos condiciona que no esté, pero es un reto para todos», señaló.

El Inter llega con una baja importante como Nainggolan, centrocampista belga que sabe cómo crear interferencias en el juego del Barça, como hizo la pasada temporada en el centro del campo de la Roma en aquel fatídico 3-0. Su gran amenaza, Mauro Icardi, debutará en un Camp Nou con el que soñó entre 2008 y enero de 2011, cuando era juvenil azulgrana.