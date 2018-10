Aprobado del Valencia en Old Trafford en el examen final de Mourinho Mourinho y Marcelino charlan tras el partido. :: reuters El conjunto de Marcelino defiende en la segunda parte el empate sin goles que había podido romper en la primera MIGUEL OLMEDA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:22

madrid. Conviene no dar por muerto a un equipo como el Manchester United en una competición en la que el escudo firma los aprobados. Y Mourinho, que en la Champions tiene un máster que no admite dudas, se jugaba su examen final ante el Valencia. Marcelino, un entrenador de los que no faltaba a clase, tenía la lección estudiada para no salir de Old Trafford con otra investigación por plagio. La Juventus ya volvió de Mestalla sospechando que ese equipo no era el que le había peleado la tercera plaza al Madrid el curso pasado.

0 M.UNITED 0 VALENCIA Manchester United De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Shaw; Pogba, Fellaini, Matic; Rashford, Alexis Sánchez (Martial, m.76) y Lukaku. Valencia Neto, Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà; Kondogbia, Parejo, Coquelin (Carlos Soler, m.78), Guedes (Cheryshev, m.83); Rodrigo y Batshuayi (Gameiro, m.73). Árbitro: Slavko Vincic (SLO): Amonestó por el Manchester a Lukaku y por el Valencia a Piccini, Coquelin, Gayà, Parejo, Kondogbia y Rodrigo. Incidencias Old Trafford. El Valencia cumplió su centenario en la competición.

Así que el United saltó al verde tirando una presión de manual, pero el Valencia respondió con la asignatura que mejor domina: el contragolpe. Guedes y Gayà buscaron puntos en la espalda de Valencia, de pellas en la treintena. El ecuatoriano marcó su territorio con una patada al portugués que pedía una segunda corrección.

La brillantez blanquinegra no llegó para sacar nota antes del recreo porque los chavales pecaron de novatos. Les faltaron tablas para contestar preguntas trampa sobre la línea de fondo, en el límite entre el gol a favor y el contragolpe rival. No razonaron la respuesta.

Cuando sonó el timbre de nuevo, los abusones de Mourinho les habían robado el bocadillo a los chicos de Marcelino. Pogba, el macarra de la clase, pudo marcar el primero con una volea a bocajarro. Se cruzó in extremis Garay, un valencianista que ya tiene dos carreras. Precisamente, Pogba amenazó poco después con una falta en la frontal. David Beckham, graduado 'cum laude' en la materia, se relamía en la grada. Neto la descolgó del travesaño sobre la bocina. Acto seguido se desquitó el Valencia con una ocasión clarísima en las botas de Batshuayi, que con 25 años ha vivido cuatro Erasmus y en todos ha marcado goles.

Su compatriota Lukaku le puso la réplica con un zurdazo que volvió a despejar Neto, el más lúcido en la noche de Old Trafford. Cuando el Valencia olvidaba la lección Marcelino sacó los apuntes y colocó a Gameiro y Soler, ejemplo perfecto del contragolpe que pedía el partido. Mourinho reforzó conocimientos con Martial, que ya en 2015 saldó con nota su primer examen ante el Valencia. En esta ocasión a punto estuvo de sacarle el penalti a Piccini, inocente lateral. El árbitro señaló la infracción en el borde lateral del área y Rashford, un niño prodigio con todavía mucho que demostrar, la reventó en el larguero.

Se terminaba el tiempo y el Valencia dudaba en casi todas las preguntas que el United le proponía, casi siempre por las bandas o a balón parado. En los minutos finales Garay y Gabriel aseguraron el aprobado, que sabe a notable en un aula magna como Old Trafford y deja las opciones de clasificación abiertas para Mestalla. Mourinho, todavía bajo sospecha, se ganó el derecho a la reválida.