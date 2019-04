Cuartos | Ida El Ajax amenaza al otro 'rey' de la Champions Tras eliminar al Real Madrid en octavos, el conjunto neerlandés recibe en Ámsterdam a la Juventus de Cristiano, el máximo goleador histórico de la competición MIGUEL OLMEDA Madrid Miércoles, 10 abril 2019, 08:11

El Johan Cruyff ArenA escribe esta noche otro capítulo en el cuento de hadas del Ajax con la Liga de Campeones. Casi quince años después de que la célebre Ley Bosman cambiase para siempre el panorama del fútbol europeo, el conjunto neerlandés se ha rebelado contra el sistema: sin potencial económico para atraer estrellas extranjeras ni para retener a las que cuece en De Toekomst más allá de un par de cursos, ya ha hecho historia. En octavos fulminó al Real Madrid, campeón de las últimas tres ediciones, con un espectacular 1-4 en el Santiago Bernabéu. Ahora, en el antepenúltimo escalón hacia la gloria que en su día alcanzaron Rinus Michels, Johan Cruyff o Louis van Gaal, el Ajax se mide al otro 'rey' de la Champions, Cristiano Ronaldo, enfundado en una nueva casaca, la 'bianconera' de la Juventus.

Abandonó Madrid el luso y de Chamartín se adueñaron las tinieblas, al punto de despedir el invierno sin opciones a los títulos por primera vez en más de una década. Cambió España por Italia y le colgó a la 'Vecchia Signora' el cartel de favorita a todo, o lo que es lo mismo, favorita a la 'orejona', porque en el Calcio no tenía oposición. En octavos frente al Atlético, Cristiano obró su primer 'milagro' juventino: tres goles al muro de Simeone para remontar una eliminatoria que se había torcido en el Metropolitano. Tres goles más para seguir construyendo su obelisco en la competición, ese que le alza como el máximo anotador histórico con 124 dianas (126 incluyendo las fases previas)... Y subiendo.

Es por eso que el portugués, gen competitivo donde los haya, forzará por estar en Ámsterdam. Parado por una lesión en los músculos flexores del muslo derecho desde hace dos semanas, Cristiano ya quiso reaparecer, como reconoció Massimiliano Allegri, el pasado sábado ante el Milan, pero el técnico le reservó pensando en la Champions. La Juventus, por si acaso, le ha encontrado sustituto (y quizás acompañante), en la figura del jovencísimo Moise Kean, un talento 'millennial': con 19 primaveras recién estrenadas está batiendo récords en Italia, donde suma cinco goles en sus últimos cinco partidos entre club y selección (debutó marcando con la absoluta), se rebela contra el racismo y mira vídeos de Drogba y Lukaku para seguir mejorando.

Mientras Allegri se decide entre el olfato de Kean y el trabajo de Mandzukic, Erik ten Haag tiene bien claro quien liderará su defensa. Matthjis de Ligt todavía no ha cumplido la veintena, pero juega con la templanza y decisión de los centrales que ya han sobrepasado la treintena. Titularísimo en la remozada 'Oranje' de Ronald Koeman junto a Virgil van Dijk, el Ajax tiene en sus manos al central de la próxima década. En su favor juega una baza importante: ya sabe lo que es secar a Cristiano. Lo hizo hace poco más de un año, cuando Holanda goleó 0-3 en un amistoso a Portugal, aunque esta vez el reto será mucho mayor.

Ten Haag tiene a su disposición a prácticamente toda su plantilla, con la excepción del lateral Mazraoui, sancionado, por lo que su once no admite dudas más haya del sustituto del '2' marroquí. Aunque el danés Kristensen parecía favorito, la opción de Joël Veltman, uno de los capitanes, recientemente recuperado de una grave lesión, ha cobrado fuerza en los últimos días, sobre todo tras su actuación ante el Willem II este fin de semana, con gol incluido. Más problemas tiene Allegri, que no podrá contar con Chiellini, Barzagli ni Cacéres por lesión, por lo que el acompañante de Bonucci en el eje defensivo será Rugani; y muy probablemente tampoco pueda disponer de Emre Can, que se retiró en el último partido con problemas en el tobillo.

Alineaciones probables

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, De Jong, Schöne, Ziyech, Van de Beek, Neres y Tadic.

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic y Cristiano.

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande (España).

Estadio: Johan Cruyff ArenA (Ámsterdam).

Hora y TV: 21:00, Movistar Liga de Campeones 1.