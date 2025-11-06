Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025 En la lista, donde están Mbappé, Raphinha y Dembélé, actual Balón de Oro, hay un jugador del Real Madrid, tres del Barcelona y cuatro del PSG

Javier Varela Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:25 | Actualizado 19:05h. Comenta Compartir

Lamine Yamal y Pedri son los dos únicos futbolistas españoles nominados al premio The Best 2025. Una lista de once jugadores elegidos por el panel de expertos de la FIFA en la que manda el PSG con cuatro representantes: Dembéle, actual Balón de Oro, Vitinha, Achraf y Nuno Mendes. Por detrás aparece el Barcelona, con los dos futbolistas españoles más Raphinha. Entre los nominados también están Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich), Cole Palmer (Chelsea) y Mo Salah (Liverpool).

El The Best es votado por los capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros de la FIFA. Los votos de estos dos grupos se unirán al de periodistas y aficionados (a través de FIFA.com) para elegir al vencedor que reemplace a Vinicius como Premio The Best 2025.

La votación que determinará quienes son los ganadores de cada trofeo comenzó este jueves y termina el próximo 28 de noviembre. Aún no se conoce a fecha oficial de la entrega de los premio,s aunque todo indica que será en diciembre.

Cinco españolas candidatas

En el apartado femenino hay 17 candidatas alThe Best 2025. Un premio que en las últimas cuatro ediciones ha tenido acento español. Alexia Putellas fue la ganadora en 2021 y 2022, mientras que los dos siguientes fueron para Aitana Bonmatí.

Las cinco candidatas españolas son, además de Alexia y Aitana, Claudia Pina y Patri Guijarro (las cuatro del Barcelona) y Mariona Caldentey (Arsenal). El resto de candidatas son: Sandy Baltimore (Chelsea), Nathalie Björn (Chelsea), Lucy Bronze (Chelsea), Temwa Chawinga (Kansas City), Kadidiatou Diani (Olympique de Lyon), Melchie Dumornay (Olympique de Lyon), Lindsey Heaps (Olympique de Lyon), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal).

Cinco técnicos españoles

El premio The Best a mejor entrenador de fútbol masculino y en fútbol femenino también tiene una amplia presencia española, con cuatro representantes estre los siete candidatos.

En categoría masculina los candidatos son Mikel Arteta (Arsenal), Javier Aguirre (México), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool) y Roberto Martínez (Portugal).

En categoría femenina, los aspirantes a mejor entrenador son el español Jonatan Giraldez, Sonia Bompastor, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.

Manolo el del Bombo, nominado

Además, en la edición de este año hay representación española en el Premio a la Afición de la FIFA. Se trata del fallecido Manolo el del Bombo, que falleció el pasado 1 de mayo a los 76 años y era el aficionado de la selección española más conocido en el mundo.

Manolo iba siempre a todos los partidos del combinado español vestido con los colores de la selección y acompañado de su característico bombo, por el que se ganó el apodo. El último partido al que acudió fue el del pasado 23 de marzo, el encuentro contra Holanda que clasificó al conjunto de Luis de la Fuente para la Final Four de la Nations League.

Junto a Manolo el del Bombo está nominado el argentino Alejandro Ciganotto y los aficionados del Zakho iraquí. Sin duda, un bonito reconocimiento de la FIFA a uno de los hinchas más carismaticos de la selección española.

Además, un panel de expertos decidirá el destinatario del Premio Fair Play de la FIFA. Los ganadores del Premio Marta (mejor gol femenino) y del Premio Puskas de la FIFA serán elegidos entre los aficionados y un panel de FIFA Legends, cuyo voto tendrá el mismo peso.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

- Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain

- Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain

- Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich

- Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid

- Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain

- Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

- Pedri, España y Barcelona

- Raphinha, Brasil y Barcelona

- Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

- Vitinha, Portugal y París Saint-Germain

- Lamine Yamal, España y Barcelona

Nominados al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea

- Nathalie Björn, Suecia y Chelsea

- Aitana Bonmatí, España y Barcelona

- Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea

- Mariona Caldentey, España y Arsenal

- Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current

- Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon

- Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon

- Patri Guijarro, España y Barcelona

- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon

- Lauren James, Inglaterra y Chelsea

- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal

- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona

- Clàudia Pina, España y Barcelona

- Alexia Putellas, España y Barcelona

- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal

- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino

- Sonia Bompastor, Chelsea

- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique de Lyon

- Seb Hines, Orlando Pride

- Renée Slegers, Arsenal

- Sarina Wiegman, Inglaterra

Premio The Best al Entrenador de Fútbol Masculino

- Javier Aguirre, México

- Mikel Arteta, Arsenal

- Luis Enrique, París Saint-Germain

- Hansi Flick, Barcelona

- Enzo Maresca, Chelsea

- Roberto Martínez, Portugal

- Arne Slot, Liverpool

Nominados al Premio The Best a la portera de la FIFA

- Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham

- Cata Coll, España y Barcelona

- Christiane Endler, Chile y Olympique de Lyon

- Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea

- Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride

- Chiamaka Nnadozie, Nigeria y París FC/Brighton & Hove Albion

- Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United

Nominados al Premio The Best al portero de la FIFA

- Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC

- Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid

- Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City

- Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa

- Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich

- David Raya, España y Arsenal

- Yann Sommer, Suiza e Inter de Milán

- Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA

- Alejandro Ciganotto (ARG)

- Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)

- Aficionados del Zakho (IRQ)