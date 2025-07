Años y años debajo de los palos dan para pensar y José Ramón Barbero, Joserra, que fue portero durante muchas temporadas ha decidido compartir sus ... conocimientos al mundo con su tesis acerca de los penaltis. Joserra ya es doctor por la Universidad de La Rioja merced a su tesis 'Análisis observacional de la interacción lanzador–portero en penaltis en competiciones internacionales de selecciones de fútbol'. Una buena guía para los porteros de todos los rangos.

–¿Cuál fue el motivo que le ha llevado a completar esta tesis?

–Bueno, por contextualizar un poquito, siempre he jugado de portero, desde chiquitín, en el Calasancio. Y al jugar en un equipo pequeño, pues es normal enfrentarse a más penaltis. Lo cierto, es que tenía destreza, porque me fijaba en ciertas cosas del jugador a la hora de lanzar y paraba y paraba penaltis, más de lo que normalmente se suele parar de media. Una vez terminé mis estudios, después de haber hecho el máster, me propuse estudiarlo a fondo y, si tenía razón, poder hacer una tesis. Sobre todo para ayudar a los porteros a parar penaltis, que tan descuidados estamos.

– ¿Cuántos penaltis ha tenido que analizar para dar forma a su tesis?

– Muchísimos, alrededor de quinientos penaltis, si bien dentro del estudio solo hemos incluido 185, que corresponden a los lanzados entre los años 2019 y 2021 en todos los campeonatos de selecciones por continente.

–¿ Se diferencian mucho los penaltis dependiendo del continente?

–Sí, sí que hay diferencia. No tanto en la precisión de cuántos se marcan o cuántos se fallan, sino en la forma de cómo se lanzan. Los resultados dice que en Copa América, por ejemplo, se lanzan los penaltis de manera diferente a como se hace en la Eurocopa, la Copa Asia o incluso en la Copa Oro. Ya sea en cuanto a las zonas de la portería a las que se suelen disparar o el propio proceso del penalti, caso de la carrera del lanzador.Sí que hay diferencias y es una de las cosas que aporta esta tesis, que depende el contexto en el que se lance o la competición en la que se lance, los resultados son diferentes.

Futuro «La idea ahora es hacer un dosier de metodología para ayudar a los porteros a parar penaltis»

–¿Cuánto influye la presión psicológica en el lanzamiento de un penalti?

– El contexto sí influye. Apoyándome en estudios anteriores que han analizado la presión psicológica o la fatiga ante el estrés que pueden tener los jugadores, se demuestra que aumentan los datos de fallos al existir más presión. Por ejemplo, en tandas de penaltis se fallan más penaltis entre el sexto lanzamiento y el décimo que en los cinco primeros. Y una de las causas principales es la presión que conlleva saber que si fallas te vas a casa, por lo que el jugador, ante esta presión, suele tener menos eficacia en su disparo.

–¿Qué mitos ha conseguido desmentir con su tesis?

–Primero, el que se refiere a la lotería de los penaltis. Los penaltis no son una lotería, se trabajan como una ciencia más y de esta forma podemos anticiparnos a las conductas del jugador para saber dónde va a ir el balón. El truco es, y gracias la metodología observacional, saber qué observar, en qué momento observar, y dependiendo de las características de cada portero, saber el momento en el que empezar el movimiento para acertar con el lugar del lanzamiento. Luego pararlo será otra cosa, pero al menos acertar el lugar.

– ¿Qué estrategias existen en los lanzamientos según su tesis?

– Bueno, de cara a los resultados, hay dos tipos de estrategias para lanzar el penalti. La estrategia que es independiente al portero, es decir, el jugador quiere lanzar a ese punto concreto, va decidido y lo lanza. Y, por otro lado, la estrategia dependiente del portero. El jugador, durante la carrera, espera a que el portero se mueva y cuando ve a hacia dónde se mueve, lanza hacia el otro lado. Normalmente se lanzan con estrategia independiente alrededor del 74% y dependiente del portero, el 26% restante. ¿Qué pasa? Que para lanzar con estrategia dependiente del portero, el jugador tiene que tener mucha habilidad. Me refiero a poder gestionar la carrera, visualizar al portero, ver qué movimientos hace y luego disponer de la técnica suficiente para lanzar al lado correcto, de ahí que solo jugadores con mucha destreza sean capaces de hacerlo.

Lanzamiento «Si yo fuese lanzador, buscaría zonas superiores porque es más dificil que el portero llegue»

– ¿Su tesis se puede aplicar al futbol aficionado?

–Lo bueno es que el instrumento de observación que hemos hecho para esta tesis se puede aplicar a diferentes categorías. Y claro, no es lo mismo un lanzador profesional y un portero profesional que un lanzador aficionado o chavales del fútbol base. Esta tesis nos está dando información en diferentes momentos. Por ejemplo, durante el inicio del penalti ya podemos saber dónde va a ir el balón, aunque con menos precisión que a medida que va avanzando. Durante la carrera aumentan las señales, el portero tiene más información y puede saber con más precisión hacia dónde va a ir. Y el momento clave es justo cuando el jugador hace el apoyo de su pierna. En ese momento hay más de un 85% de probabilidad que hacia donde apunte el pie de apoyo vaya dirigido el balón. Si el portero es capaz de observar eso, tiene muchas opciones de adivinar el lado y pararlo. Lo difícil es llegar a este momento y luego al balón. Por eso los porteros expertos esperan más a lanzarse para poder tener más información. ¿No tengo tanta destreza como portero? Pues igual justo en el momento antes puedo observar el brazo. Un brazo abierto me dice que va a ir al sector izquierdo y un brazo pegado me dice que va a ir al sector derecho. O durante la carrera. Una carrera rápida se asocia más con lanzamientos al medio o al lado natural y una carrera lenta se asocia más al sector izquierdo. Dependiendo del nivel del portero, su capacidad de reacción y su procesamiento de la información, le puedo orientar en cada momento para que decida antes

–Si tuviera que elegir a un portero para detener un penalti decisivo. ¿ A quién elegiría?

– Diego Alves, sin duda. Era un portero que tenía más de un cincuenta por ciento de aciertos en los penaltis. Además jugó aquí en la Liga (Almería, Valencia y Celta) y lo cierto es que nunca he visto un portero que pare tantos penaltis. Aunque si leyera ahora mi tesis igual pararía más.