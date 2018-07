Un jarrero privilegiado De la Fuente (i) con Molina, director deportivo de la Federación, en su presentación / RFEF Luis de la Fuente asume el banquillo de España Sub'21 con el reto de clasificarse para el Europeo y los Juegos de Tokio M. GLERA LOGROÑO. Viernes, 27 julio 2018, 08:40

Luis de la Fuente (Haro, 21/6/1961) es el nuevo seleccionador de España Sub'21. El efecto dominó que comenzó con la destitución de Julen Lopetegui a escasas horas de debut de España en el Mundial de Rusia ha acabado con Luis Enrique al frente de la Roja y con De la Fuente como técnico de la segunda selección española por importancia. El que fuera jugador del Athletic, Sevilla y Alavés ha alcanzado, por ahora, su cota más alta dentro de la Federación Española de Fútbol, a donde llegó en el año 2013, después de diferentes experiencias en el banquillo.

«Me siento privilegiado», dijo al referirse por primera vez a su cargo. «Quiero agradecer al presidente y a toda la Junta por pensar en mí, no puedo olvidarme de Ginés, que fue mi mentor para vivir esta experiencia apasionante, a mis compañeros, que hemos hecho un gran grupo de amigos, y me quiero acordar de Celades, que forma parte de este grupo y ha hecho un gran trabajo, nos deja a la Sub'21 en una posición inmejorable para clasificarnos para el Europeo y los Juegos Olímpicos. Me toca estar a la altura y no fallar con este grupo que lo conozco muy bien», decía el jarrero.

De la Fuente no olvidó a Ginés Meléndez, coordinador de las categorías inferiores de España. Él le abrió las puertas de la Federación en el año 2013, en un momento delicado. El riojano había vivido una amarga experiencia en el Alavés, que le destituyó nueve jornadas después de encabezar el proyecto 2011/12. Antes de regresar al club en el que se retiró en 1994 como jugador, había pasado por el Aurrerá de Vitoria, los juveniles de Sevilla y Athletic y el filial de Ibaigane, en dos etapas. Incluso fue delegado del primer equipo, aquel mismo conjunto en el que debutó en 1980 y con el que ganó dos ligas y una Copa del Rey. «Quiero dar la bienvenida a Julen Guerrero, al que conozco desde hace veinticinco años», indicó en un guiño a otro exjugador del Athletic.

El salto que da De la Fuente es enorme. En su nueva categoría se reencontrará con jugadores a los que ha dirigido con anterioridad, pero sobre todo con algunos de los que le hicieron tocar la gloria el 19 de julio del 2015 en Grecia, cuando España Sub'19 se proclamó campeona de Europa. Él era el entrenador. «Aquel grupo ha evolucionado muchísimo en un proceso natural. Es una generación de gran talento y ya ha competido al máximo nivel en Liga, Liga de Campeones... Esas posibilidades les han permitido seguir creciendo y creo que todavía pueden ser mejor futbolistas, que lo serán seguro», aseveró.

El técnico riojano no ocultó cuáles son los grandes retos a corto plazo ni rehuyó una presión propia del «cargo». «Es la que conlleva el puesto, ni más ni menos», añadió. «Intentaremos seguir potenciando las condiciones de los futbolistas. Aunque buscamos resultados, no nos olvidamos de nuestra tarea formativa. Deben seguir mejorando su rendimiento entendiendo que buscaremos el bien común. Vamos a intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos. Ellos son los protagonistas», aseguró.

Luis de la Fuente confirmó que su forma de trabajar no variará con el cambio de edad y, también, que habló con Albert Celades nada más saber que se hacía cargo de la selección Sub'21. «Trabajaremos igual que hasta la fecha. Es lo que nos ha dado grandes resultados. La forma de trabajar nos ha ido muy bien con las pautas que nos marquen desde la dirección deportiva. Lo que buscamos es el beneficio de las selecciones y sacar el máximo rendimiento de los jugadores y que sean así mejores futbolistas ¿Celades? Hablé con él, evidentemente, y me felicitó. Estoy seguro de que deseaba que cualquiera de los que hemos estado con él ocupáramos su cargo. Contamos con su apoyo, seguro», concluyó.