LIGA IBERDROLA Inicio con derrota El EDF Logroño cae ante el Deportivo de La Coruña en el primer amistoso de la pretemporada, disputado en Astorga I. GARCÍA LOGROÑO. Domingo, 12 agosto 2018, 00:08

El EDF Logroño jugó ayer su primer amistoso de la pretemporada. Las logroñesas se desplazaron hasta Astorga para medirse al Deportivo de La Coruña en un duelo que sirvió de homenaje a Cristina Martínez, jugadora del conjunto gallego. Las riojanas perdieron 2-0.

«Lo de menos es el resultado, lo importante es que no hemos sufrido ninguna lesión y que las jugadoras han ido acumulando minutos», afirmó Héctor Blanco, entrenador del EDF, a la conclusión del choque. Las riojanas pagaron su escasez de efectivos, ya que siguen sin poder contar con las cuatro incorporaciones (Claire Falknor, Ámbar Soruco, Amber Hearn y Dorine Nina Chuigoue) que aún no se han sumado a la plantilla. Tampoco pudieron participar Jade Boho, Ana Velázquez y Raquel Infante, quienes arrastran problemas físicos y no jugaron por precaución.

Deportivo de La Coruña Anita, Mérida, Laura, Peke, Iris, Gabi, Erika, Alba Merino, Cris, Lía y Carlota. También jugaron Miralles, María, Patri y Antía. EDF Logroño María Sampalo, Marisol Urrutia, Rebeca Moreno, Lucía, Rebeca Herrera, Ana Tejada, Silvia Ruiz, Saray, Lorena Valderas, María González e Irene Yanguas. También jugaron Judith Luzuriaga, Andrea de la Nava, María y Laura. Goles 1-0, m. 16, Peke; 2-0, m. 80, Rosalía.

El calor fue otro de los factores influyentes en un enfrentamiento en el que las coruñesas comenzaron más entonadas. Al EDF Logroño le costó entrar en juego y prueba de ello fue que al poco de cumplirse el primer cuarto de hora de juego, el Deportivo ya estaba por delante en el marcador. Peke, tras una buena jugada personal, fue la autora del primer gol.

Las riojanas acusaron en los minutos finales del encuentro sus numerosas ausencias

A partir del tanto en contra, las de Blanco adelantaron líneas en busca del empate, aunque sin suerte. Esa tendencia ascendente se mantuvo durante los compases iniciales de la segunda mitad, cuando las logroñesas mostraron su mejor imagen, creando varias oportunidades en el área rival. Incluso, enviaron un remate al palo, pero no pudieron superar a la guardameta gallega.

Conforme los minutos fueron pasando, el EDF Logroño fue acusando el cansancio y el Deportivo, con mucha más profundidad de banquillo, volvió a hacer con el control. Además, las gallegas aprovecharon su mejor estado físico para sentenciar la contienda en el minuto 80 con un tanto de Rosalía.