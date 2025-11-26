El fútbol de antes, según Raúl Ruiz

El fútbol de antes, el del barro. El de los dos cambios por partido y solo dos extranjeros por plantilla. El de las vallas alrededor ... de los campos. Ese en el que, en ocasiones, había que saltar una tapia para poder entrenar y en el que los jugadores se tiraban meses y meses sin cobrar y tenían que buscarse la vida como fuera. Ese que vivió Raúl Ruiz desde dentro. Ese sobre el que versa el libro titulado 'Las temporadas de mi vida' que el ahora vicepresidente de la Federación Riojana de Fútbol ha escrito de la mano con Juan Apolo. Ese que presentó este martes ante la mirada de familiares, vecinos, amigos y excompañeros.

Yagüe, Logroñés, Palencia, Gandía, Numancia, Girona. Raúl Ruiz ha perdido la cuenta de los equipos a los que perteneció. «Incluso jugué algunos partidos con el Valvanera y con el Loyola», recordaba ayer este «futbolista y comunicador, o comunicador y futbolista», tal y como lo presentó Chus del Río, que lleva el barrio de Yagüe por bandera y que comenzó en esto del balompié en el Burle «haciendo trampas» porque no aún no tenía la edad necesaria para jugar.

Ampliar Raúl Ruiz, capitán del Logroñés, entrega unos recuerdos a Señor. Raúl Ruiz

Antonio Hidalgo, que no faltó en la presentación, tuvo mucho culpa de su llegada al Logroñés, donde coincidió, entre otros muchos, con Miguel Ángel Lotina, quien le acompañó en el estrado para recordar todo lo que Raúl aportaba en el vestuario, así como su incursión en el mundo del teatro. «Si Raúl llega a ser actor, Resines habría estado en el paro», bromeó Lotina, quien además de compañero en el Logroñés y amigo, fue su entrenador en el Numancia. «Me llevaba todas las broncas», lamentaba ayer el protagonista de 'Las temporadas de mi vida'.

Ruiz afirma que su libro es como su historia vital. «Una tragicomedia», lo definió, justo después de que los presentes recalcaran que durante la lectura resulta complicado borrar la sonrisa de la boca. La publicación está repleta de anécdotas, como esas «3.720 quinielas semanales» que el riojano tuvo que rellenar en su etapa en el Girona para poder vivir en el piso de un directivo, ya que el club no les pagaba las nóminas; o aquellas misas «en las que había que comulgar» y que se celebraban antes de todos los partidos de su etapa en el Burgos porque el entrenador era «muy religioso».

El libro repasa esa trayectoria profesional de Raúl Ruiz. También la personal, puesto que a la que más cita es a Maite, su mujer. El punto final (al menos de esta primera parte) es aquella memorable temporada con el Numancia donde el conjunto soriano se midió al Barcelona en la Copa del Rey tras despachar al Racing de Santander, a la Real Sociedad y al Sporting. Un Segunda B contra el todopoderoso club culé. Una cita que querían contar de una manera distinta en El Día Después, el mítico programa de Canal+ en el que otro riojano, Chus del Río, estaba como editor. «Pídele algo raro», le espetó Michael Robinson al propio Del Río. «Me dijo que le íbamos a dar una cámara para que grabara el desplazamiento», exponía ayer. «Le llamé, le pregunté que si se atrevía y él solo me puso una condición: quedarse con la cámara», añadió entre las carcajadas de los presentes.

Y ahí empezó una nueva trayectoria para Raúl Ruiz. La de comunicador, la de reportero. La de contador de historias a lo largo y ancho de la geografía riojana. Pero eso ya será material para la segunda parte de un libro que nace de la insistencia de Juan Apolo y de 'El Inglés' (Michael Robinson). «También esto es un homenaje para él», concluyó.