LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
Raúl Ruiz sostiene su libro 'Las temporadas de mi vida', este martes en Logroño. Irene Jadraque/Sadé Visual

El fútbol de antes, según Raúl Ruiz

El riojano presentó este martes en Logroño 'Las temporadas de mi vida', donde narra múltiples anécdotas de su trayectoria deportiva

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

El fútbol de antes, el del barro. El de los dos cambios por partido y solo dos extranjeros por plantilla. El de las vallas alrededor ... de los campos. Ese en el que, en ocasiones, había que saltar una tapia para poder entrenar y en el que los jugadores se tiraban meses y meses sin cobrar y tenían que buscarse la vida como fuera. Ese que vivió Raúl Ruiz desde dentro. Ese sobre el que versa el libro titulado 'Las temporadas de mi vida' que el ahora vicepresidente de la Federación Riojana de Fútbol ha escrito de la mano con Juan Apolo. Ese que presentó este martes ante la mirada de familiares, vecinos, amigos y excompañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  4. 4 Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. 7 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  8. 8 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  9. 9 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray
  10. 10 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fútbol de antes, según Raúl Ruiz

El fútbol de antes, según Raúl Ruiz