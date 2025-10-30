LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntarios de una edición anterior de la Gran Recogida. B. A.

El fútbol riojano colabora con la Gran Recogida de Alimentos

La Federación Riojana se une a esta iniciativa que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de noviembre

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:58

Comenta

La Federación Riojana de Fútbol colaborará con la Gran Recogida de Alimentos que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre. El objetivo de esta alianza con el Banco de Alimentos es alcanzar el mayor número de voluntarios posible y colaborar en los puntos de recogida, además de incrementar la captación de comida para las familias más necesitadas.

Esta colaboración forma parte de un acuerdo nacional que ha alcanzado la Real Federación Española de Fútbol con la Federación Española de Bancos de Alimentos para ayudar en la consecución de esos fines en todos las territoriales de la RFEF.

De esta manera, la Federación Riojana ya ha puesto en conocimiento de sus estamentos y de sus clubes las fórmulas para colaborar. «Con ello, se pretende una movilización comunitaria y social que llegue a clubes, entrenadores, árbitros, directivos, familiares y aficionados al servicio de esta causa», se concluye en una nota firmada por la propia Federación y el Banco de Alimentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  3. 3 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  4. 4

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  5. 5

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  6. 6

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  7. 7 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  8. 8 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  9. 9 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  10. 10

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fútbol riojano colabora con la Gran Recogida de Alimentos

El fútbol riojano colabora con la Gran Recogida de Alimentos