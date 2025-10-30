El fútbol riojano colabora con la Gran Recogida de Alimentos La Federación Riojana se une a esta iniciativa que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de noviembre

La Federación Riojana de Fútbol colaborará con la Gran Recogida de Alimentos que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre. El objetivo de esta alianza con el Banco de Alimentos es alcanzar el mayor número de voluntarios posible y colaborar en los puntos de recogida, además de incrementar la captación de comida para las familias más necesitadas.

Esta colaboración forma parte de un acuerdo nacional que ha alcanzado la Real Federación Española de Fútbol con la Federación Española de Bancos de Alimentos para ayudar en la consecución de esos fines en todos las territoriales de la RFEF.

De esta manera, la Federación Riojana ya ha puesto en conocimiento de sus estamentos y de sus clubes las fórmulas para colaborar. «Con ello, se pretende una movilización comunitaria y social que llegue a clubes, entrenadores, árbitros, directivos, familiares y aficionados al servicio de esta causa», se concluye en una nota firmada por la propia Federación y el Banco de Alimentos.