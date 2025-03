El fútbol riojano acelera las negociaciones de cara a la elección de su presidente

¿Cómo va a acabar lo de las elecciones a la Federación Riojana? Esta es la pregunta recurrente entre los aficionados al fútbol en la ... comunidad. Poco a poco se van dando pasos y ya queda menos para ver el final de un proceso que se ha dilatado demasiado en el tiempo.

El tablero de juego después de las elecciones a la asamblea del pasado sábado es claro. Tres aspirantes a la presidencia. Jesús Alonso cuenta con 27 asambleístas, Gustavo Sáenz con 24 y Raúl Ruiz con 21. Ahora bien, ni los candidatos tienen asegurados esos votos para la elección de presidente del próximo 5 de abril ni tienen que ser tres las listas que se presenten.

De momento, siguiendo el calendario electoral, mañana finaliza el plazo para presentar alegaciones a la proclamación provisional de los miembros electos de la asamblea. Y será el miércoles que viene cuando la asamblea quede proclamada de forma oficial. Un día después se abrirá el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Federación Riojana. Seis días después, se cerrará el plazo. Hasta entonces habrá tiempo de llamadas, reuniones, cafés, ofertas y contraofertas.

El objetivo es sumar, al menos, 41 asambleístas para hacerse con la presidencia. Con los números que arrojó la votación del sábado parece que ningún candidato de los tres puede conseguirlos por sí solo. O dos se unen o uno le 'roba' asambleístas al resto.

Además, hasta el momento no se conoce el sentido del voto de los ocho elegidos por el estamento arbitral, repartidos en dos listas. La encabezada por Soto Grado tiene cinco representantes y la otra, liderada por Ángel Domínguez, tres.

A falta de una confirmación formal, parece que los cinco de Soto Grado apoyarían a Raúl (21+5) y los tres de la otra lista, a Gustavo Sáenz (24+3). De ser cierto este extremo, la igualdad sería máxima entre los tres candidatos.

Pensando en pactos, al que peor panorama se le abre es a Jesús Alonso, hasta ahora vicepresidente con Jacinto Alonso y al que se le atribuye la etiqueta de 'continuista' al no haber sido capaz de haberse desligado de la influencia del presidente saliente.

Los otros dos candidatos quieren renovación en la Federación, se presentan con ese objetivo y es el nexo de comunión que les podría llevar a unirse. Pero resta un problema por solventar. Uno sobre todo. ¿Quién cede? ¿Quién renuncia a ser presidente para que sea el otro? ¿Raúl le deja a Gustavo? ¿Gustavo da un paso a un lado en beneficio de Raúl?

Conversaciones ha habido. Y seguirá habiendo porque los plazos son los que son. «Yo voy a hablar con todos los que van en otras listas respetando al cien por cien que mantengan el sentido de su voto, pero recordándoles que mi lista es integradora y cabe todo el mundo», reconocía ayer Jesús Alonso, cabeza de lista de la papeleta más votada en la asamblea.

Gustavo Sáenz, por su parte, realiza una lectura muy clara de lo votado en la asamblea: «Estamos contento con el resultado obtenido. Dos tercios del fútbol riojano votó cambio y hay que escucharlo. Mi candidatura se llama 'Unidos por el cambio y actuaremos con responsabilidad».

Raúl Ruiz, el tercero cabeza de lista que se presentó a la asamblea, también apunta en la misma dirección: «Estoy en jornada de reflexión y mirando entre todas las opciones cuál es la mejor para el fútbol riojano, por encima de egos y de intereses particulares. Yo siempre he mantenido que si aparece alguien que me parece la persona ideal, me apartaría».

Abróchense los cinturones porque vienen jornadas de muchas emociones en el fútbol riojano.