LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
Gustavo Sáenz, en la Federación Riojana con el mural dedicado a Luis de la Fuente de fondo. Irene Jadraque/Sadé Visual

Gustavo Sáenz

Presidente de la Federación Riojana de Fútbol
«Hay fondos federativos destinados a usos particulares que deben volver al fútbol riojano»

El responsable del fútbol regional denuncia gastos en pisos, restaurantes y otros apartados que se «han ido detectando»

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

Gustavo Sáenz ha superado los cien días al frente de la Federación Riojana de Fútbol, después de un complicado proceso electoral que todavía está pendiente ... de un recurso en el Contencioso-Administrativo por parte del otro candidato, Jesús Alonso. Transcurrido un periodo prudente para descubrir qué federación ha encontrado, el nuevo presidente de la Riojana conversa con Diario LA RIOJA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  2. 2

    Diez años de huevos camperos
  3. 3

    La revuelta de los interinos sacude la educación riojana
  4. 4 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa
  5. 5

    Recuerdos de un día que tardó 40 años en llegar
  6. 6

    Franco, que tenía el culo blanco
  7. 7

    De qué es culpable el fiscal general
  8. 8

    «Antes el 20% de la población tenía cáncer y el 80% se me moría; hoy lo tiene el 40% y vive el 80%»
  9. 9 La Rioja se suma a la huelga estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
  10. 10

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Hay fondos federativos destinados a usos particulares que deben volver al fútbol riojano»

«Hay fondos federativos destinados a usos particulares que deben volver al fútbol riojano»