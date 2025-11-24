Gustavo Sáenz
El responsable del fútbol regional denuncia gastos en pisos, restaurantes y otros apartados que se «han ido detectando»
Logroño
Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:55
Gustavo Sáenz ha superado los cien días al frente de la Federación Riojana de Fútbol, después de un complicado proceso electoral que todavía está pendiente ... de un recurso en el Contencioso-Administrativo por parte del otro candidato, Jesús Alonso. Transcurrido un periodo prudente para descubrir qué federación ha encontrado, el nuevo presidente de la Riojana conversa con Diario LA RIOJA.
– ¿Cómo ha encontrado la Federación? ¿Ha habido sorpresas?
– Lo primero que me gustaría decir es que nos ha tocado entrar en un momento muy malo, era agosto, con las fechas vacacionales y luego septiembre, que en Logroño es un mes inhábil con los 'sanmateos'. Ha costado mucho hacer todos los cambios que hemos hecho y había que hacerlos de una manera rápida, porque no puedes dejar resquicios. ¿Que cómo nos hemos encontrado la Federación? Pues una federación muy distinta a lo que nosotros queremos implantar en cuanto a estructura de trabajo y a cómo queremos dejar una federación de futuro para quien venga más adelante.
– En su intervención en la asamblea hablaba de coser heridas, de eliminar vicios del pasado. ¿A qué se refería exactamente?
– Los procesos electorales son muy difíciles y más el nuestro que dividió mucho la gente, por el sistema y la manera de votaciones. Por cerrar heridas, lo que queremos es la unidad de todo el fútbol riojano, de la gente que nos ha apoyado, de quien no nos ha apoyado, por supuesto, y pedirles que tengan confianza. Y un ejemplo es que estamos con ellos en todo momento, visitándoles, estando en los campos de fútbol y en cualquier situación que nos pueden llamar para cualquier evento que tenemos que representar y estar con ellos.
Y en cuanto a vicios, es un poco la idea de lo que queremos corregir. ¿Cómo se funcionaba y cómo se va a funcionar a partir de ahora en adelante? Como si fuese un ayuntamiento o un gobierno en donde hay un cambio. Ese cambio no tiene que ser tan costoso como lo que nos está costando a nosotros iniciar el proceso de trabajo, la burocracia, las pautas constantes de trabajo del día a día...
– Ustedes tuvieron que unir dos candidaturas, la de Raúl Ruiz y la suya. ¿Ha sido complicado darle espacio a todo el mundo de esas dos candidaturas?
– La verdad es que ha sido un placer, ha sido todo con muy buena sintonía. La unión se ha ido forjando poco a poco, paso a paso y con muy buen entendimiento. Y ahora mismo no hay dos candidaturas, hay un equipo de trabajo único que mira por el fútbol riojano. La sintonía es buenísima por todas las partes y precisamente es el mayor ejemplo de que unidos somos más fuertes y que unidos podemos crecer. Y por eso hacemos un llamamiento a todos los clubes de La Rioja para que estén con nosotros y que cuenten con nosotros y con nuestro apoyo.
– Volviendo a la asamblea, ¿se aprobó el ejercicio del 2024 que ya se dijo que era heredado? No sé qué se puede contar.
– Desde que hemos entrado a la Federación, a través del gabinete jurídico y económico, a través de las cuentas bancarias y facturas y cosas, nos hemos ido encontrando detalles y situaciones en donde el dinero federativo no se gestionaba correctamente y se utilizaba para otros temas. A partir de ahí, nosotros no podemos ser responsables de las cuentas anteriores que tenían que haber sido ya cerradas y aprobadas en una asamblea anterior al proceso electoral. Y nos toca a nosotros aprobarlas con todos los artículos legales para no ser responsables de esas cuentas.
– El asesor jurídico hablaba de «posibles desviaciones, gastos aparentemente no justificados y un uso más que discutible de fondos federativos». Son acusaciones muy graves.
– Nosotros no consideramos que sean unas acusaciones. Consideramos que es una realidad que nos hemos encontrado, que se ha puesto en información ante la Junta Ejecutiva, ante la Junta Directiva y posteriormente ante la Asamblea. En este caso son fondos federativos que se han destinado a usos particulares como el uso de un piso, gastos en un restaurante abajo del piso, ciertas cosas que hemos ido viendo y detectando. Por ese motivo, ya está trabajando la empresa contratada para realizar la auditoría forense. Porque lo que queremos es pureza, transparencia y hacer las cosas lo mejor posible para que se tome la decisión oportuna con lo que finalmente salga.
– ¿Incluso intentar que se restituya ese dinero?
– Ese sería el objetivo final, obviamente. Es un dinero que tiene que volver al fútbol riojano. Se ha gastado, era del fútbol riojano y tiene que volver al fútbol riojano. Y así lo vemos nosotros y creemos que tiene que ser así.
– Siguiendo con el presupuesto, se redujo el 50%, de cuatro a dos millones, ¿cuál es el motivo?
– Había una partida de subvención de dos millones de euros que era para el reparto de todos los clubes. Esa partida se metía en la contabilidad de la Federación Riojana de Fútbol y volvía a salir. Entonces se daba la sensación de que la Federación Riojana movía cuatro millones de euros, que no es cierto. Porque en ese caso la Federación Riojana hace meramente de transmisor. Lo mejor es que directamente ese dinero vaya a cada club y seamos realistas con lo que somos y con lo que nosotros movemos, que son dos millones de euros, y no cuatro.
«Queremos otro campo y un polideportivo en la reforma del Mundial 82»
En campaña, Gustavo Sáenz dijo que quería seguir con su tarea profesional. Ahora, ya presidente, la asamblea ha aprobado un sueldo de 60.000 euros para él.
– ¿La aprobación de su sueldo es compatible con lo que usted dijo en campaña?
– Totalmente compatible. Siempre he dicho que no voy a dejar mi trabajo, pero que ante todo voy a priorizar las necesidades que la Federación Riojana de Fútbol tenga de mi persona como presidente. A las pruebas puedo remitirme, que se me ve en las redes sociales moviéndome por toda la Rioja, por todos los actos, siempre trabajando y dando todo lo que puedo. Y la verdad es que una vez que estás dentro, te das cuenta de lo que conlleva. Y qué mejor ejemplo que ser transparente y elevarlo a la votación de la asamblea, que se aprobó por unanimidad.
– ¿Cómo van los cambios en la Federación? Algunos despedidos han recurrido la medida.
– Traumáticos no han sido, han sido difíciles. Pero la gente tiene que comprender que cuando hay un cambio, vamos a decir político-deportivo, igual que en un ayuntamiento o en un gobierno, pues ciertas personas tienen que cambiar. Y en este caso hay gente que no lo ha comprendido. No obstante, lo que nosotros no vamos a dejar es gente anclada. En el momento que mi presidencia finalice, no va a haber contratos de personas que estén anclados y que condicionen a las siguientes personas que entren, que es lo que nos ha ocurrido ahora.
– No será una agencia de colocación.
– No, no.
– Otro tema que condiciona la progresión del crecimiento del fútbol riojano es el tema de las instalaciones. ¿Cómo se puede cambiar esto?
– Es cierto que necesitamos más instalaciones por el crecimiento de las licencias, el número de clubes y de equipos. Por ello, en el Mundial 82 no solo no nos conformamos con la reforma, queremos apostar fuerte, crecer con otro campo de fútbol, hacer otro polideportivo. Tenemos ideas en mente y falta hablar, falta dialogar. Hacen falta muchas más instalaciones.
– ¿Cómo está ese tema del Mundial 82 y la negociación con el Ayuntamiento?
– Tenemos pendiente reunirnos. Sabemos que hay un proyecto encima de la mesa que se va a ejecutar y nosotros tenemos una ilusión. El barrio es un barrio deportivo, tienes el Adarraga, la Hípica, Las Norias, el Mundial... Y es ese espacio sería perfecto cerrar un proyecto entero, ampliando la instalación actual con otro campo y con un polideportivo. Espero que nuestras palabras sean bien acogidas.
– Contar con una sede en propiedad les da más posibilidades a la hora de negociar.
– Es una variable, pero tenemos en mente otras ideas. Solo son ideas que hay puestas encima de la mesa, pero desde luego que tener un patrimonio te ayuda a llevar a cabo otras expectativas, pero ya iremos viendo.
– Volviendo a lo deportivo, ¿tiene la sensación de que necesitamos un referente en el fútbol masculino?
– Sí, sin duda hace falta un referente, hace falta un club que consiga ascender y La Rioja y Logroño lo mínimo que merecemos es estar en Segunda. Eso nos ayudaría también a seguir creciendo, a mover aún más el motor económico de la región y es una necesidad que a ver si tenemos suerte y lo vamos consiguiendo.
– ¿Lo ve factible en un corto o medio plazo?
– Vamos a ser optimistas, vamos a pensar que sí.
– No sé si le quita el sueño ese recurso que está en el Contencioso-Administrativo por parte de Jesús Alonso impugnando el proceso electoral.
– No tengo tiempo para pensar en esas cosas. Sinceramente no me quita el sueño, ni pienso en ello absolutamente nada.
– ¿Querría continuar por lo menos una legislatura más?
– La ley del Gobierno de La Rioja ya nos limita a dos mandatos, que me parece muy bien. Ahora mismo nos quedan tres años pero nos gustaría hacer dos ciclos, porque hay mucho trabajo por delante y tenemos unas ideas que son de futuro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión