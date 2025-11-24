Gustavo Sáenz ha superado los cien días al frente de la Federación Riojana de Fútbol, después de un complicado proceso electoral que todavía está pendiente ... de un recurso en el Contencioso-Administrativo por parte del otro candidato, Jesús Alonso. Transcurrido un periodo prudente para descubrir qué federación ha encontrado, el nuevo presidente de la Riojana conversa con Diario LA RIOJA.

– ¿Cómo ha encontrado la Federación? ¿Ha habido sorpresas?

– Lo primero que me gustaría decir es que nos ha tocado entrar en un momento muy malo, era agosto, con las fechas vacacionales y luego septiembre, que en Logroño es un mes inhábil con los 'sanmateos'. Ha costado mucho hacer todos los cambios que hemos hecho y había que hacerlos de una manera rápida, porque no puedes dejar resquicios. ¿Que cómo nos hemos encontrado la Federación? Pues una federación muy distinta a lo que nosotros queremos implantar en cuanto a estructura de trabajo y a cómo queremos dejar una federación de futuro para quien venga más adelante.

– En su intervención en la asamblea hablaba de coser heridas, de eliminar vicios del pasado. ¿A qué se refería exactamente?

– Los procesos electorales son muy difíciles y más el nuestro que dividió mucho la gente, por el sistema y la manera de votaciones. Por cerrar heridas, lo que queremos es la unidad de todo el fútbol riojano, de la gente que nos ha apoyado, de quien no nos ha apoyado, por supuesto, y pedirles que tengan confianza. Y un ejemplo es que estamos con ellos en todo momento, visitándoles, estando en los campos de fútbol y en cualquier situación que nos pueden llamar para cualquier evento que tenemos que representar y estar con ellos.

Y en cuanto a vicios, es un poco la idea de lo que queremos corregir. ¿Cómo se funcionaba y cómo se va a funcionar a partir de ahora en adelante? Como si fuese un ayuntamiento o un gobierno en donde hay un cambio. Ese cambio no tiene que ser tan costoso como lo que nos está costando a nosotros iniciar el proceso de trabajo, la burocracia, las pautas constantes de trabajo del día a día...

– Ustedes tuvieron que unir dos candidaturas, la de Raúl Ruiz y la suya. ¿Ha sido complicado darle espacio a todo el mundo de esas dos candidaturas?

– La verdad es que ha sido un placer, ha sido todo con muy buena sintonía. La unión se ha ido forjando poco a poco, paso a paso y con muy buen entendimiento. Y ahora mismo no hay dos candidaturas, hay un equipo de trabajo único que mira por el fútbol riojano. La sintonía es buenísima por todas las partes y precisamente es el mayor ejemplo de que unidos somos más fuertes y que unidos podemos crecer. Y por eso hacemos un llamamiento a todos los clubes de La Rioja para que estén con nosotros y que cuenten con nosotros y con nuestro apoyo.

– Volviendo a la asamblea, ¿se aprobó el ejercicio del 2024 que ya se dijo que era heredado? No sé qué se puede contar.

– Desde que hemos entrado a la Federación, a través del gabinete jurídico y económico, a través de las cuentas bancarias y facturas y cosas, nos hemos ido encontrando detalles y situaciones en donde el dinero federativo no se gestionaba correctamente y se utilizaba para otros temas. A partir de ahí, nosotros no podemos ser responsables de las cuentas anteriores que tenían que haber sido ya cerradas y aprobadas en una asamblea anterior al proceso electoral. Y nos toca a nosotros aprobarlas con todos los artículos legales para no ser responsables de esas cuentas.

– El asesor jurídico hablaba de «posibles desviaciones, gastos aparentemente no justificados y un uso más que discutible de fondos federativos». Son acusaciones muy graves.

– Nosotros no consideramos que sean unas acusaciones. Consideramos que es una realidad que nos hemos encontrado, que se ha puesto en información ante la Junta Ejecutiva, ante la Junta Directiva y posteriormente ante la Asamblea. En este caso son fondos federativos que se han destinado a usos particulares como el uso de un piso, gastos en un restaurante abajo del piso, ciertas cosas que hemos ido viendo y detectando. Por ese motivo, ya está trabajando la empresa contratada para realizar la auditoría forense. Porque lo que queremos es pureza, transparencia y hacer las cosas lo mejor posible para que se tome la decisión oportuna con lo que finalmente salga.

– ¿Incluso intentar que se restituya ese dinero?

– Ese sería el objetivo final, obviamente. Es un dinero que tiene que volver al fútbol riojano. Se ha gastado, era del fútbol riojano y tiene que volver al fútbol riojano. Y así lo vemos nosotros y creemos que tiene que ser así.

– Siguiendo con el presupuesto, se redujo el 50%, de cuatro a dos millones, ¿cuál es el motivo?

– Había una partida de subvención de dos millones de euros que era para el reparto de todos los clubes. Esa partida se metía en la contabilidad de la Federación Riojana de Fútbol y volvía a salir. Entonces se daba la sensación de que la Federación Riojana movía cuatro millones de euros, que no es cierto. Porque en ese caso la Federación Riojana hace meramente de transmisor. Lo mejor es que directamente ese dinero vaya a cada club y seamos realistas con lo que somos y con lo que nosotros movemos, que son dos millones de euros, y no cuatro.