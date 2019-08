LALIGA SMARTBANK La FIFA da la razón al arnedano Álvaro Fernández ante Osasuna LA RIOJA Miércoles, 28 agosto 2019, 08:16

logroño. La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA consideró hace unos días «inadmisible» la demanda que el Osasuna había presentado hace ya dos años contra el guardameta arnedano Álvaro Fernández por su fichaje por el Mónaco. El club navarro, donde se había formado Fernández, reclamaba al joven jugador 10 millones de euros por rotura de contrato.

A pesar de este varapalo, Osasuna parece que no va a cejar en su empeño. «El club solicitará de forma inmediata al organismo [FIFA] los argumentos jurídicos en base a los cuales ha tomado esa decisión para poder plantear un recurso en defensa de sus intereses. El club no tiene en estos momentos más información, por lo que no puede entrar en el fondo del asunto. En cualquier caso, la entidad entiende que, después de dos años en los que se han solicitado a las dos partes diversas alegaciones y en las que el proceso ha estado por lo tanto en marcha, no se da ninguna de las circunstancias que pueden llevar a una inadmisión de la demanda, por lo que continuará el proceso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para reclamar lo que entiende que es de justicia», explicaba el comunicado del club.

Antes, el meta había denunciado a Osasuna por una presunta falsificación de su firma en un contrato que fue sobreseído por la justicia.

El guardameta milita en el Huesca, de Segunda División, después de que el pasado curso estuviese cedido en el Extremadura. Fernández, de 21 años, ha sido titular en los dos encuentros de liga con los oscenses.