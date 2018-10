FÚTBOL BASE Fallece a los 94 años Luis Santos, fundador del Club Deportivo Berceo Luis Santos, 'El Orejas', durante una entrevista. :: justo rodríguez Apodado 'El Orejas', Santos era muy respetado en el mundillo futbolístico riojano por su trayectoria con la entidad que creó hace 73 años ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Lunes, 1 octubre 2018, 22:32

Luis Santos (Pradejón, 1923) falleció ayer a los 94 años sin dejar de dar su paseo diario para seguir tomando el pulso a su Logroño querido. Negresco y Berceo son dos palabras que acuden a la mente de cualquiera cuando se escucha el nombre de 'El Orejas', apodo cariñoso con el que se le conocía y que él mismo utilizaba sin problemas. No sólo fundó el Club Deportivo Berceo hace 73 años, sino que ejerció durante toda su vida de berceísta. Hasta el último día. «Ayer -por el domingo- nos llamó para preguntarnos el resultado del equipo de Tercera División y hoy está muerto. Llamaba todas las semanas. Aún no le he asimilado», recordaba ayer un emocionado Esteban Rubio, actual presidente del Berceo.

En el club logroñés pasó por todos los cargos posibles: fundador, directivo, entrenador, aficionado. Una pasión a la que no fueron ajenos sus familiares. Su mujer María Luisa («conocerla ha sido una de las cosas más importantes de mi vida», reconocía Luis Santos en una entrevista a Diario LA RIOJA en el año 2005) se encargó de coser las primeras camisetas del club con unos sacos de azúcar, previamente teñidos de verde. El verde al que siempre estuvo ligado 'El Orejas' y que rápidamente se convirtió en la seña de identidad del club.

Desde el Berceo siempre se ha respetado la figura de su fundador. De hecho, el torneo juvenil de fútbol que organiza la entidad cada verano hace tiempo que lleva el nombre de Memorial Luis Santos.

LAS FRASES Esteban Rubio Presidente del Berceo «Se ha ido el referente de nuestro club. Siempre hemos contado con él y siempre ha respondido» Eduardo Gómez Ex directivo del Berceo «Luis fue un gran consejero para cualquiera que acudiera a él con un problema»

En realidad, 'El Orejas' fue un apasionado del deporte en general. Mucha gente desconoce que le encantaba el atletismo y le gustaba verlo en directo. Además, fue una de las personas que más empujó en su día para que se realizara en Logroño la primera promoción de entrenadores de fútbol. Más allá del deporte, Luis Santos y familia regentaron durante más de 45 años el bar Negresco, en la plaza Martínez Zaporta, que se convirtió en el centro neurálgico de los aficionados deportivos. Allá 'El Orejas' se encargaba de completar la pizarra (precursora del teletexto) en la que se actualizaban los resultados de los equipos de fútbol. Tampoco faltaban en el encerado los números del sorteo de Navidad o los resultados del Tour de Francia.

Aunque en los últimos años Luis Santos, padre del que fuera alcalde de Logroño Tomás Santos, estaba apartado de los campos de fútbol debido a una degeneración macular que le robó la visión, estaba al día de la actualidad deportiva riojana y nacional. Hasta el último día preguntó por su Berceo.