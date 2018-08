Las 'fábricas del fútbol' implantan el quinto turno Arriba, torneo en las instalaciones del Mundial'82; abajo, un entrenamiento del EDF Femenino del pasado curso. :: s.t./d.u. El Mundial'82 recortará las horas de entrenamiento todos los días de la semana para acoger a más equipos mientras que Pradoviejo lo hará los viernes VÍCTOR SOTO* VSOTO@DIARIOLARIOJA.COM Lunes, 13 agosto 2018, 00:22

logroño.Cuando una fábrica recibe un enorme pedido o no da abasto para cubrir la producción, una de las soluciones más recurrentes es la de crear un quinto turno de trabajo. Aprovechar las horas nocturnas y cualquier resquicio del fin de semana para que las máquinas no paren nunca.

El fútbol logroñés, desde este año, se encuentra en esa situación. La Federación Riojana de Fútbol ha decidido implantar un quinto horario de lunes a viernes en el Mundial'82 y sólo los viernes, en Pradoviejo. Así, hasta ahora, cada club disponía de una hora y media para ejercitarse. Desde ahora serán 75 minutos. De esa forma, desde las 16.15 y hasta las 22.30 los terrenos de juego (medios campos para los entrenamientos) verán pasar a cinco equipos distintos.

Los clubes consultados reconocen que no les gusta demasiado la medida pero la acatan porque conocen de sobra el problema. Y todos coinciden a la hora de buscar una solución: la ampliación de las instalaciones destinadas a la práctica del fútbol de la capital. «Con uno o dos campos más se desahogaría el tapón. Contar con una hora y cuarto y a medio campo puede no ser suficiente», asegura Eduardo Valdovinos, responsable de las categorías inferiores de la Unión Deportiva Logroñés.

LAS FRASES Iván Antoñanzas EDF «La solución es buena porque sabemos la demanda que hay. Pero se necesitan más campos» Miguel Ángel Caro Comillas «La demanda es enorme. Hay que construir más campos y renovar alguno de Pradoviejo» Eduardo Valdovinos UD Logroñés «El día a día se hace difícil. Cada vez hay más equipos, lo que es positivo, pero faltan instalaciones» Eduardo Guerra SD Logroñés «No se ha ampliado Pradoviejo y desde que se quitó un campo para el rugby hay más problemas» Adrián Gallego Valvanera «Hay que adaptarse a la hora y cuarto y cambiar un poco los entrenamientos» Javier Merino Ayuntamiento de Logroño «Equipos profesionales, filiales, cantera... es difícil dar abasto. Eso demuestra que se hace mucho deporte»

Porque el número de licencias no para de crecer, así como la cantidad de clubes y centros de tecnificación. Además, no hay que olvidar el 'boom' del fútbol femenino. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño, Javier Merino, reconoce que existe un problema. «Logroño Deporte da cobertura a más de 300 clubes, de los que 190 son de fútbol. Hay 'overbooking'. Logroño es una de las ciudades que, por tamaño, cuenta con más campos de hierba artificial, 13, pero aunque el número sea amplio cada vez hay más practicantes», analiza. «Hay equipos profesionales y semiprofesionales, filiales, clubes de cantera... Es difícil dar abasto. Pero eso no es malo, sino que demuestra que se hace mucho deporte», añade el edil.

Dos o tres días

Los equipos piden horas de uso y luego la Federación Riojana de Fútbol realiza un cuadrante. Desde hace un par de años, además, se decidió que los equipos de Primera Cadete, categoría Juvenil y superiores pudiesen ejercitarse tres días a la semana. Los de categorías inferiores, dos. «Si quedan horas libres se puede solicitar un tercer día en determinadas franjas horarias», explica Adrián Gallego, del Valvanera.

Y es que la demanda se dispara de 18.00 a 21.00 horas. Una de las razones la indica Pedro Fernández Lavadía, secretario general de la Federación Riojana: «Logroño es una de las pocas ciudades en las que muchos colegios mantienen la jornada partida. Eso hace que numerosos equipos no puedan entrenarse hasta determinadas horas». A Valvanera y SDL se suman Comillas, EDF, Berceo o ADL, por citar a algunos de los muchos clubes que pasan a diario por la instalación. Hace más de un lustro, desde Logroño Deporte se aseguraba que pasaban unos 30.000 niños por la instalación cada mes.

Dentro de la enorme problemática habitual, este verano, tras el ascenso del EDF femenino a Liga Iberdrola y la decisión del Ayuntamiento de que sólo dos clubes ocupasen Las Gaunas, la ubicación de la Sociedad Deportiva Logroñés ha generado un nuevo quebradero de cabeza a la hora de cuadrar las peticiones. «Hemos pedido que el equipo entrene tres días en el Mundial'82, si es donde vamos a jugar. Si nos vamos de Pradoviejo, quedará espacio disponible», explica Eduardo Guerra, presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés. «Se estudiará la solución para intentar que, al menos, pueden entrenarse un día en el Mundial. Desde la Federación vamos a intentar reconducir los planes de entrenamiento que ya estaban hechos», replica Fernández Lavadía.