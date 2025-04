Eloy Madorrán Logroño Viernes, 4 de abril 2025, 07:56 Comenta Compartir

«Por los que más siento esta situación es por toda la gente que me acompaña, gente que se ha significado al ir en nuestras listas y ahora tiene que vivir todo esto», reflexionaba Gustavo Sáenz ayer.

«Por su puesto que vamos a recurrir al Tribunal del Deporte de La Rioja. Considero que esto es una resolución arbitraria y que no se ajusta a derecho. Yo tengo todo en regla, la licencia federativa y he cumplido con todos los requisitos. A mí la Junta Electoral me ha aceptado en los censos provisionales de la asamblea y, posteriormente, en el censo definitivo», desgranó Gustavo Sáenz.

«Nos sentimos muy respaldados por el mundo del fútbol, incluso de otras partes», explica Sáenz. «Esto evidencia -prosigue- lo perdida que está la otra parte que sabe que si se vota el día 5 (mañana sábado) no tienen nada que hacer y esto es una última baza». «Esto evidencia qué perfil de personas quiere gestionar nuestra federación», concluye.