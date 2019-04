JUVENIL HONOR Una derrota que no duele para el Valvanera El Valvanera seguirá en División de Honor. :: twitter valvanera cd I. GARCÍA LOGROÑO. Domingo, 7 abril 2019, 16:42

El Valvanera acabó ayer la temporada con derrota, pero con la satisfacción del trabajo ya hecho desde hace semanas. Los logroñeses, con la permanencia en División de Honor certificada, cayeron frente al Txantrea en un encuentro igualado que se decidió por un solitario gol visitante en la segunda mitad.

Por ocasiones, el resultado más justo hubiera sido un empate, ya que ambos conjuntos disfrutaron de acercamientos. El Valvanera, de hecho, pudo tomar ventaja en el primer acto, pero Cordovín no llegó por poco a un buen centro de Mikel desde la banda izquierda y el intento de vaselina de Álex se marchó rozando el palo de la portería navarra. No anotaron los riojanos, pero tampoco lo hicieron los visitantes antes del descanso, ya que el palo evitó el gol en el mejor de sus acercamientos.

En la reanudación, las llegadas disminuyeron, sobre todo las locales. Los logroñeses no lograron concluir la mayoría de sus ataques, a excepción de un disparo lejano de Vico. Tampoco gozó de muchas oportunidades el Txantrea, pero aprovechó una de ellas para llevarse los tres puntos en litigio en una jugada en la que Sergio Díaz se confió al pensar que el balón había salido por el costado. El trío arbitral no lo consideró así, Brene se metió en el área y superó a Joel. Ese gol hizo que el Valvanera acabara la campaña con una derrota que no cambia el resultado final. Los logroñeses volverán a jugar el próximo curso en División de Honor.