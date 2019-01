CLUB DEPORTIVO LOGROÑÉS Una década de ausencia en blanco y rojo Última comparecencia de la plantilla blanquirroja tras decidir no acudir al partido ante el Tedeón que suponía el descenso. / Enrique Del Río El Club Deportivo Logroñés firmó su adiós con la incomparecencia en Navarrete el 18 de enero del 2009 «No sé cómo se dejó morir al club cuando ha habido casos más graves. No hubo más ayuda que la de la afición», recuerda Edu García, el último técnico LA RIOJA Miércoles, 23 enero 2019, 09:29

logroño. Diez años y un día. Parece una condena y hasta puede que lo sea. El 18 de enero del 2009, lo que quedaba de la plantilla del Club Deportivo Logroñés decidió no jugar el encuentro programado en Navarrete, ante el Tedeón. La segunda incomparecencia en liga, después de meses de promesas incumplidas y dinero que no llegó, fue la puntilla para la entidad señera del deporte riojano.

Fue una muerte en diferido. Una agonía de casi una década, desde que en el 2000 se produjese el doble descenso deportivo y administrativo. Con momentos de luz, como dos ascensos a Segunda B o el 'play off' del 2003, pero muchos más de penumbra, la situación terminó por enredarse en la temporada 2008/2009.

El equipo salió a competir contra pronóstico en Tercera, cuando Javier Sánchez pagó la parte de las deudas necesarias. «El 30 de agosto nos entrenamos por primera vez y al día siguiente, jugamos», recuerda Edu García León, técnico de los blanquirrojos esta temporada junto a Raúl Llona. El equipo comenzaba a carburar en el campo, pero en los despachos, los impagos se multiplicaban. Semana a semana, el drama aumentaba. Hubo promesas de lo más extrañas, un encierro en Las Gaunas y un partido con sólo nueve futbolistas en Arnedo, el último de Edu García. Era el 4 de enero. «Fui a Arnedo porque me lo pidieron los jugadores. Les dije que les iba a acompañar hasta el final, pero la situación me estaba desgastando, tenía la salud muy tocada», rememora el entrenador.

La situación, esperpéntica, se prolongó dos semanas. Un empate ante el Náxara, en Las Gaunas, el último partido en casa, y el dramático desenlace de Navarrete. «Javier Sánchez no pagó. Ni con cheques, ni con pagarés, ni en metálico ni con coches de lujo o furgones blindados aparcados en un 'puticlub'», se leía en el Diario LA RIOJA ese 19 de enero. Los futbolistas no se desplazaron a ese último partido, que condenaba al club, en lo inmediato, al descenso a Regional. Pero el equipo no se volvió a inscribir en una competición. Y diez años después, el fútbol riojano sigue echando de menos ese referente brillante de los años 80 y 90.

Edu García rememora nítidamente cómo se vivió por dentro el drama. «No se veían ayudas. Estábamos solos. Nadie nos orientaba ni venía a vernos. Sentíamos una gran impotencia». «No sé cómo se dejó morir al club cuando ha habido casos más graves, como el del Oviedo. No hubo más ayuda que la de la afición», recalca. «No había nadie de peso que nos escuchase o en el que creer. Entendía que al club más representantivo de La Rioja era lógico que viniesen a verle, sobre todo cuando estábamos encerrados para preguntarnos, para escucharnos... Era lo lógico. Pero no lo hicieron y me olió que igual no interesaba», incide.

A pesar de la desgracia, de esos meses de impagos («la gente de fuera no podía vivir en Logroño», rememora), Edu García destaca la unión existente en el vestuario y su entorno. «Hay que poner en valor a ese grupo humano. A nivel deportivo y a la gente de alrededor (médicos, lavandería, fisio...) no se le podía pedir más. El problema fue externo», sintetiza.

En esos meses dramáticos en los que el Logroñés volvió a los telediarios por razones extradeportivas se firmó el acta de defunción a casi 70 años de historia en blanco y rojo, con grandes hitos y enormes penurias. Y, con el cadáver aún fresco, comenzó a forjarse el destino de un fútbol logroñés dividido que aún no ha vuelto a alcanzar el panorama profesional. Diez años después, no hay problemas económicos, no hay deudas ni culebrones. Pero a la calma no le han acompañado los éxitos. «A ver si, de una vez por todas, se retoma la ilusión y un equipo de la ciudad llega a Segunda. De fuera siempre me preguntan que, con esa ciudad y ese campo, ¿por qué no hay un acuerdo? Pero desde fuera se ve todo más claro», concluye García León.