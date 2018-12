Vuelta de dieciseisavos Valverde: «Felicitamos a Modric, pero es un absurdo el quinto puesto de Messi» 01:18 Ernesto Valverde. / Alejandro García (EFE) I Atlas El técnico del Barcelona, que desea una reacción del Athletic, no quiso «entrar a valorar las incongruencias de un premio» como el Balón de Oro P. RÍOS Barcelona Martes, 4 diciembre 2018, 21:38

Ernesto Valverde pasó por la sala de prensa antes del duelo copero contra la Cultural Leonesa en el Camp Nou aunque muchas de las preguntas fueron sobre otros temas pese a que insistió que será «un partido significativo para ellos porque desde que jugamos allí, no han sacado resultados en Liga. Es un equipo llamado a estar en los primeros puestos. Para nosotros es el punto de partida. Queremos ganar. Allí nos costó mucho y es bueno recordar que estos partidos son complicados. Ellos no tienen nada que perder. Nosotros queremos brindarle un triunfo a nuestra gente. Es un día especial por el ambiente solidario que hay en el campo. Allí ganamos al final en una situación aislada. Fue un partido duro, en el que tuvieron mucha intensidad. Esperamos algo parecido y tener una respuesta para eso. Replegaban muy bien y tiran bien las contras, con buenos jugadores arriba. Recordemos que estaban en Segunda el año pasado. Este partido es definitivo. Aquí no podemos equivocarnos».

En principio se espera que puedan participar muchos de los jugadores que apenas están teniendo minutos aunque hay varias bajas y eso podría condicionar el once. «Habrá cambios y habrá jugadores que tengan oportunidades. Estamos todos expectantes por verles. Pero, sobre todo, no olvidemos que vamos a ganar. No se nos puede olvidar. Ahora mismo, tal y como está el equipo, tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Hay jugadores que pensamos que se pueden recuperar para este partido. Hoy tenemos que probarlos, ver la normativa. No voy a decir que lo tengo todo claro porque son de esos partidos que tenemos que pensarlo todo detenidamente tras el entrenamiento. Hay jugadores entre que sí y que no. Es el caso de Jasper y Samper. Pensamos que podremos contar con Vermaelen» y anunció que espera contar el sábado con Luis Suárez.

Valverde lanzó un mensaje a la afición y recordó que en la ida hubo momentos que la Cultural exigió mucho y jugó con dureza. «Van a estar con nosotros y el ambiente será diferente por la cantidad de gente que vendrá y que sea un partido solidario. Por mucho que hable yo aquí, hay que hablar en el campo. Salir desde el principio a hacer nuestro juego, con ocasiones. Con ritmo. Hacer que el público se enganche desde el principio. Fue un partido difícil y duro, no lo voy a negar. Tenemos que estar dispuestos a todos. El árbitro tiene que cumplir su trabajo y nosotros el nuestro».

El técnico asumió que su equipo tiene margen de mejora. «Lo sabemos, sobre todo porque hemos hecho grandes partidos esta temporada. El otro día, por ejemplo no estuvimos bien en el primer tiempo. Sabemos que tenemos una línea a seguir. Ha habido partidos en los que el equipo ha estado sobresaliente y nos tenemos que fijar en eso. LaLiga está difícil. Este año cuesta mucho. Sobre todo ganar fuera de casa. Se decidirá en ser contundente en los momentos decisivos. De momento está siendo una Liga competida. Sabemos cuál es nuestra línea y tenemos que ir a por ella».

Valverde analizó varios nombres propios. El primero, Sergi Roberto. «No sé cómo está. No puedo aventurarme con cuándo volverá. Lo tiramos un poco largo para Navidad por tener margen. Si se recupera antes, será una gran noticia».Después, el crecimiento del canterano Aleñá. «Se ha ganado este paso hace tiempo. Ya este año pensábamos que estaría con nosotros, pero por la lesión le dimos un pequeño margen. La idea era que estuviera desde enero. Lo hemos adelantado por la cuestión de Rafinha, pero es primer equipo a todos los efectos. Esperamos que vaya ganando minutos», dijo sobre el canterano, que ya tiene dorsal del primer equipo: el '21'.

Más tarde quiso loar a Lenglet. Para Valverde el francés «es un jugador absolutamente fiable en todos los sentidos. Muy profesional. De la misma manera que cuando llega uno de otro equipo aquí necesita un período de adaptación. Él, sin embargo, rápidamente se metió en la dinámica del equipo. Le ayudó haber estado en LaLiga. Para nosotros es fundamental porque ha tenido que asumir unos minutos que normalmente tienes que repartir entre tres o cuatro jugadores. Es un lujo tenerlo aquí. Y por último, negó que el duelo vaya a ser un examen para Denis Suárez, que está disponiendo de pocos minutos y puede buscar una salida en el mercado invernal. «Cada partido uno lo puede ver de una manera u otra. Como un examen, como una oportunidad, como un marrón... la buena es que es una oportunidad para todos. Aquí nos examinamos todos permanentemente. Para Denis, para Messi y para todos es una oportunidad y un examen. Aquí no hay tregua y hay que intentar aprovechar ese momento. Darlo todo y demostrar a todo el mundo quiénes somos».

Además, el entrenador del Barcelona analizó que Leo Messi, fuera quinto en el Balón de Oro. «No voy a valorar las incongruencias de un premio o no. No soy yo quién tiene que explicarlo. Cada uno tiene su opinión sobre esto, para nosotros es absurdo».

Y por último se refirió a la situación del Athletic. «Me toca muy de cerca y desde luego que lo sigo. Los resultados no están siendo buenos, pero le veo cosas buenas al equipo. Ayer hicieron un gran primer tiempo y se pusieron perdiendo por una jugada de esas que pueden pasar. Al final, acusaron la situación en la que están. A mí me ha tocado vivir esa situación en el Athletic como jugador. En estas situaciones el equipo se junta y tiran entre todos. Así ha sido y así será este año», vaticinó.