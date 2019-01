Barcelona Valverde, sobre su futuro: «No hay que precipitarse» 01:19 Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Alejandro García (Efe) El extremeño mantiene la cautela sobre su continuidad, pese a que el presidente Bartomeu le ve como técnico la próxima temporada P. RÍOS BARCELONA Miércoles, 16 enero 2019, 18:45

Ernesto Valverde sigue siendo cauto en lo tocante a su continuidad como entrenador del Barcelona. Pese a que este mismo miércoles Josep Maria Bartomeu se mostraba convencido de que el extremeño permanecerá como timonel del equipo azulgrana la próxima temporada, el técnico se muestra prudente al respecto. «Cuando tengamos algo que decir ya lo diremos. Tengo contrato en vigor y ya se verá. Siempre dije que hay buena sintonía y los plazos que nos marcamos están ahí. No tenemos que ocultar nada», apuntó en la rueda de prensa que ofreció la previa del encuentro de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey que medirá a su equipo con el Levante.

Un encuentro en el que el Barça tratará de superar el 2-1 que sacaron los granotas en el Ciutat de Valencia la pasada semana para mantenerse con vida en el torneo cuyas cuatro últimas ediciones han conquistado sin freno. «No creo que venga a especular mucho. Tratarán de cubrirse un poco y tirarnos la presión alta y arriba. No veo un rival echado atrás», señaló sobre el conjunto que dirige Paco López, del que aplaudió sus virtudes. «Cada equipo en momentos decisivos hace lo que sabe. Fuera de casa sacó muchos puntos, tiene buenas contras, tiene jugadores de calidad. Tenemos que aprovechar las opciones, sabiendo que ellos tendrán sus armas. Es un partido decisivo. Esperemos que la gente nos ayude en un estadio con buena entrada. La idea pasa por ganar el partido y no encajar. La hora no es la mejor. Es una eliminatoria cuesta arriba y debemos estar todos juntos», valoró.

Eludió adelantar quiénes partirán de inicio en el Camp Nou, después de que en la ida se dejase en casa a piezas básicas como Jordi Alba, Rakitic, Luis Suárez o Messi. «Hay que poner el mejor equipo para tratar de pasar ronda. No voy a decir si juega Messi para no dar pistas. Es un partido decisivo», se limitó a señalar un preparador que volvió a ser interpelado sobre posibles refuerzos adicionales en este mercado de invierno tras la llegada del central Murillo y la salida del delantero Munir.

De Jong

¿Fichará el Barça otro atacante?, le preguntaron a Valverde. «Si no fichamos un delantero, seguiremos con lo que tenemos y con los del filial. Ya veremos qué ocurre. Estamos abiertos al mercado y el mensaje es siempre intentar mejorar lo que tenemos. Aunque hay jugadores en la plantilla que pueden jugar en esa posición sin tener la etiqueta de un 'nueve' clásico», replicó.

Se le cuestionó también por las informaciones que sitúan a uno de los grandes objetivos de los azulgrana para el futuro, el holandés De Jong, en el París Saint-Germain. «Si De Jong acaba en el PSG o en otro sitio, soy incapaz de verlo. No sé el futuro. Cuando veamos dónde juega emitiremos un juicio. Ahora es del Ajax y no hablamos de futbolistas de otros equipos», atajó.