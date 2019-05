Final Valverde: «Cada día te la estás jugando, por una razón o por otra» Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa a la final de Copa. / EFE «El club siempre ha respetado mi trabajo aquí y no tengo ninguna queja en ese sentido, estoy encantado», señaló el técnico azulgrana sobre el respaldo del presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu JOSÉ MANUEL ANDRÉS Sevilla Viernes, 24 mayo 2019, 18:35

Pese a lo inminente de una final de la Copa del Rey que puede suponer el noveno doblete de la historia del Barça, en el ambiente alrededor del club azulgrana sigue estando muy presente la dramática eliminación en Champions ante el Liverpool, un asunto sobre el que Ernesto Valverde quiso pasar página para dedicar cualquier esfuerzo a la final ante el Valencia en el Villamarín. «Le damos mucha importancia porque es la posibilidad de ganar un doblete otra vez. Es cierto que el trayecto no ha sido fácil porquer cuando llega el mes de enero vienen muchos partidos y el calendario se comprime pero hemos solventado las eliminatorias y por eso estamos aquí», señaló el 'Txingurri' sobre el duelo ante el equipo de Marcelino García Toral por la que sería la trigésimo primera Copa en la historia del Barça. «Estamos ante un rival que llega en un muy buen momento de forma», advirtió.

«Lo que más me motiva ahora es la posibilidad de tener una alegría después de un desencanto como el que tuvimos en la Champions e irnos de vacaciones con la sensación de haber repetido algo tan difícil como un doblete», aseguró.

«Cuando te eliminan de una competición siempre es duro pero hay que afrontar las cosas como vienen y con entereza. No puedes meter la cabeza en un agujero y desaparecer. Ahora tenemos la posibilidad de conquistar un título y no podemos dar más vueltas a lo pasado», insistió ante las preguntas sobre el partido de Anfield, del que aseguró que no cambiaría muchas cosas, «quizás sólo haber reservado a Dembélé en el partido de Vigo», reconoció.

«Lo único que me preocupa es ganar mañana. Los entrenadores sabemos que cada día te la estás jugando por una razón o por otra. Basta con ver la situación de cada entrenador. Marcelino también tuvo un momento delicado, el Madrid ha cambiado dos veces de entrenador... Está la gente muy preocupada por las fuerzas de los demás, no os preocupéis tanto», señaló, visiblemente molesto ante tanta pregunta sobre su futuro en el banquillo del Barça.

«El club siempre ha respetado mi trabajo aquí y no tengo ninguna queja en ese sentido, estoy encantado», aseguró respecto al apoyo público del presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.

«Pensamos que Nélson (Semedo) no tendrá ningún problema. Arthur está mejor. Si estuviera al nivel de hace un mes no jugaría, pero él está contento, al igual que Philippe (Coutinho)», explicó por último sobre el estado físico de su plantilla, que tiene las bajas seguras de Ter Stegen y Luis Suárez.