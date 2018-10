Triple o nada en la Copa del Rey La UDL busca en Santander superar la tercera eliminatoria del torneo y enfrentarse a un Primera europeo ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:48

Triple o nada. La UD Logroñés se presenta esta noche (20.30 horas, Campos de Sport de El Sardinero) en el gran casino que es la Copa del Rey con la intención de hacer saltar la banca. Los blanquirrojos han superado ya dos rondas de la competición del KO y en esta tercera ansían hacerse con el premio gordo. Y es que el equipo que supere la eliminatoria entre Racing de Santander y UDL tendrá como rival en la siguiente ronda a uno de los equipos de Primera División que disputan competiciones europeas. ¿Por qué no un Barcelona o un Real Madrid visitando Las Gaunas? Soñar es gratis.

La verdad es que si a Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, le hubieran dejado elegir, el Racing de Santander hubiera sido probablemente el último equipo de la lista. Los cántabros son líderes del Grupo II, el mismo que los riojanos, con 20 puntos, repartidos en seis victorias y dos empates. El conjunto que entrena Iván Ania todavía no conoce la derrota. El Racing ha superado en sus dos eliminatorias previas a dos equipos potentes como son Mirandés y UCAM Murcia.

La Unión Deportiva Logroñés comparece esta noche en una fase de despegue. No llega a ilusionar, pero el equipo se ha sacudido el aciago arranque. Tras un mal inicio liguero, empiezan a acompañar los resultados a los riojanos. Siete de los últimos nueve puntos en juego y tres encuentros consecutivos sin encajar un gol son una buena carta de presentación para un equipo llamado a estar en la lucha por los puestos de 'play off' al final del temporada.

Sergio Rodríguez realizará muchos cambios en el once «porque la plantilla es lo suficientemente profunda y de calidad» El Racing de Santander no podrá contar con Dani Segovia, su máximo anotador con cinco goles

¿Introducirá hoy cambios Sergio Rodríguez respecto al equipo que está funcionando en las últimas semanas? La respuesta es sí. El propio técnico logroñés lo confirmó ayer en la rueda de prensa previa al encuentro. «Vamos a seguir la misma política que hasta ahora. Ha habido jugadores que han jugado en Liga y los que no han jugado en Liga han jugado en Copa. Entendemos que la plantilla es lo suficientemente profunda y con la suficiente calidad como para poder competir cualquiera de ellos», explicó el entrenador. ¿Cuántos cambios? «Evidentemente once no podemos cambiar porque hemos tenido lesiones y no nos da para cambiar once, pero un setenta-ochenta por ciento de cambio va a haber seguro. En ellos tenemos plena confianza. De hecho, cuando se vea el equipo, seguramente que cualquiera pensará que es un equipo muy bueno de la categoría. Es una oportunidad para ellos y estoy seguro que la van a aprovechar y van a hacer las cosas muy bien», matizó Rodríguez.

Con esta declaración de intenciones, parece claro que Iván Buigues recuperará la portería y Bijimine y Santamaría ocuparán el centro de la defensa, con los únicos laterales posibles: Iglesias (derecha) y Flaño (izquierda). En el centro del campo aparecerá el riojano César Remón, junto a Carles Salvador y Andy García. La banda izquierda será para Ñoño y la derecha, para Borja. En punta formará Ander Vitoria.

Ambiente garantizado

La eliminatoria entre cántabros y riojanos ha levantado muchas expectativas en Santander, donde se ha declarado como mediodía del club. Los socios deben pagar 10 euros para ver el partido. Ayer ya se habían vendido más de cuatro mil entradas por lo que el ambiente está garantizado en los Campos de Sport de El Sardinero.

Para la cita de esta noche, el Racing de Santander no podrá contar con su máximo goleador Dani Segovia (cinco goles hasta el momento), que se retiró lesionado en el primer tiempo del partido que los cántabros jugaron contra el Langreo el pasado sábado.

Iván Ania tampoco podrá contar con Gandara, Kitoko y Rulo Prieto. Por el contrario, recupera a Cejudo (que hoy será titular) que se lesionó en el primer partido de Liga y ya jugó unos minutos el sábado.