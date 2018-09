«Hay que tener paciencia; la victoria llegará»

Juan Iglesias debutó el domingo en Liga. Viajó también a Langreo en la Copa y hoy estará en el estadio Cartagonova. El vallisoletano amenaza con ir sumando minutos en el primer equipo.

- ¿Cómo se siente tras su primer partido?

- Ya debuté el pasado año, aunque siempre es bueno sumar minutos. Está bien jugar, pero me apena el resultado de Langreo porque creo que merecimos ganar. Las sensaciones sobre el campo fueron buenas y, después, tras analizar el partido en vídeo, también. Tuvimos más ocasiones que ellos para marcar, pero el balón no entró.

- De Langreo, por dos veces, a Cartagena. ¿Se ha subido en el autobús del primer equipo?

- Es un viaje largo, pero gusta ser titular y sumar minutos.

- ¿Esperaba debutar en Liga o pensaba que era más factible en Copa?

- No esperaba ser titular en Liga; en Copa, algo más. Ha llegado en la Liga y hay que aprovecharlo. Cuando sales de casa (llegó a Logroño desde Valladolid) intentas buscar algo mejor. Creo que lo he encontrado aquí. Estoy contento.

- Llegó como extremo derecho y está jugando como lateral zurdo. Pero está jugando.

- Cuesta más jugar a pierna cambiada, pero durante la pretemporada me he movido por la izquierda. Han sido bastantes partidos y creo que he cogido el sitio. Nunca he sido zurdo, aunque en Valladolid sí jugué en el lateral derecho.

- La UD Logroñés tiene un problema: no gana.

- El equipo tiene la misma ilusión de siempre. Hay que tener paciencia, porque la victoria va a llegar ya.