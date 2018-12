El Sporting elimina sin problemas al Eibar EFE. Viernes, 7 diciembre 2018, 00:55

El Sporting de Gijón estará en el bombo de la siguiente ronda de la Copa del Rey después de eliminar, de forma merecida, al Eibar, en el cómputo de ambos partidos, pese a que los armeros fueron capaces de no perder al menos el de este jueves en Ipurúa, después de ir perdiendo 0-2. Álvaro Jiménez y Pablo Pérez adelantaron en la primera mitad a los asturianos. Reaccionaron los armeros, pero ya era tarde. Recortó diferencias Cucurella, pero el segundo gol local no llegó hasta el minto 87. No hubo más.