Puerta principal o puerta de servicio

Cartagonova acoge esta noche a dos equipos que han comenzado mal en la Liga, pero esperan que el torneo del KO les relance La UD Logroñés confía en ganar en Cartagena, seguir en la Copa y, sobre todo, despejar dudas sobre su potencial JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:40

logroño. Por la puerta principal o por la de servicio. La Copa del Rey oferta la continuidad o el adiós. Por un umbral u otro, con la cabeza alta o con la cabeza baja, la Copa no entiende de regularidad, sino de explosividad. Cartagena y UD Logroñés se juegan esta noche (21.00 horas) seguir en un torneo en el que los modestos buscan un botín económico o vivir su primera decepción y centrarse en lo que verdaderamente importa, la Liga. Y ambos aspiran a jugar el ascenso, pero a día de hoy los mediterráneos ocupan plaza de descenso, con dos puntos, y los riojanos suman uno más, tres, en un inicio que sorprende por la falta de victorias.

Cartagena y UDL parecen caminar por carreteras paralelas. El fútbol sigue siendo caprichoso. Un primer sorteo te sonríe, pero quien lo organiza se confunde y lo que se ve de color rosa pasa a ser de repente un horizonte negro; Liga y Copa se fusionan en cuatro días y se viaja en dos ocasiones al mismo destino: Langreo. Ahora, el torneo del KO empareja a dos conjuntos que suspiran por el ascenso pero que transitan en la zona media baja del pelotón. Y todo ello en apenas dos décadas de vida.

El Cartagena es el sucesor del Cartagonova, si bien sus veintitrés años de vida han sido muy agitados. Cuatro propietarios, cuatro categorías (desde Territorial a Segunda), varias equipaciones, dos escudos y múltiples técnicos y jugadores. Por Cartagonova pasó Chuchi Aranguren, que llevó a Logroño a Primera División. Allí se quedó a las puertas del ascenso a Segunda. A orillas del Mediterráneo llegó Luis Oliver desde Jerez en el 2002. Según el propio club, lo dejó como un solar, hundido en deudas. Años después amagó con asentarse en Las Gaunas, aunque al final se marchó por donde vino, con su bronceado y su pelo engominado. Por el Municipal ya campaban otros hombres ajenos al fútbol como Martín Berrocal o Juan Hortelano. Ninguno logró la fortuna con el esférico. Y por ese banquillo blanquinegro pasó otro exblanquirrojo, Juan Señor. Tampoco concluyó la temporada.

El equipo que hoy quede eliminado ya no tendrá excusas para explicar sus números ligueros

La Copa no es el objetivo, pero sí el refuerzo. Para ambos supone huir del mal momento que atraviesan en Liga, aunque quien hoy quede eliminado ya no tendrá excusas para explicar más adelante sus números ligueros. El Cartagena ha marcado dos goles en Liga y no sólo no ha ganado, sino que ha perdido; la UD Logroñés suma un gol, pero no ha perdido. Ambos fueron incapaces de marcar el pasado domingo. Los blanquinegros empataron a cero en Huelva; los riojanos, en Langreo. A ese cerocerismo se suma otro, el vivido en Don Benito, equipo al que eliminaron cuatro días después en la Copa. Recibirá a la UDL con siete u ocho cambios en su formación inicial respecto al último encuentro. Los riojanos también variarán la lista de nombres.

«Estamos en condiciones de competir», recuerda Sergio Rodríguez. Quince nombres nuevos presenta la plantilla blanquinegra, todos ellos con una dilatada carrera a tenor de las camisetas que han vestido. Quien más quien menos, cinco o seis. La alta calificación que le coloca el técnico se ampara en nombres, individualidades sobre el campo y también conjunto, aunque por el momento su único éxito reside en la victoria sobre el Don Benito. «Ellos tienen la ventaja de jugar en casa, pero el campo es muy parecido al de Las Gaunas. Veremos cómo será la batalla psicológica, porque nunca se sabe qué te vas a encontrar», señala Rodríguez.