Otro paso para no frenar la ilusión Adrien Goñi y Barace pugnan por un balón en el entrenamiento de ayer. :: s.m. El equipo blanquinegro no ha convocado para el partido a José Carlos y Máyor, sus dos principales figuras El Calahorra recibe al Castellón con la intención de confirmar su idilio con la Copa SERGIO MARTÍNEZ Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:39

calahorra. El calendario avanza implacable. Hace una semana el Calahorra luchaba una de sus más duras batallas de los últimos años para avanzar en la primera ronda de Copa ante la Gimnástica. El domingo lograba su segunda victoria en la liga sobreponiéndose a los contratiempos para seguir brillando. Y ya es miércoles. Nuevo día de partido. El equipo rojillo busca esta tarde (La Planilla, 20.30 horas) exprimir sus fuerzas para continuar en una Copa del Rey en la que los dieciseisavos de final, la cuarta ronda, se vislumbran como el cielo a tocar. La meta está clara, pero antes el Calahorra deberá dar dos pasos más, el primero ante un Castellón que por masa social y presupuesto se presenta como uno de los grandes conjuntos de Segunda B.

Las noches de Copa ya son habituales en La Planilla. El Calahorra ha disputado en los últimos años todos los partidos de esta competición en su feudo, haciéndola cercana, un poco suya, y ofreciendo a sus aficionados momentos de gloria. La Copa cuenta con ingredientes únicos y uno de ellos es demostrar la competitividad de un equipo de igual a igual. El Calahorra está demostrando en este inicio de temporada un nivel incluso sorprendente, por encima de las expectativas, adaptándose desde el primer día a la nueva categoría y teniendo muy claro el equipo que quiere ser.

Con el balón, el Calahorra es un equipo; sin él, otro muy diferente, poco reconocible. El dominio del esférico es una de las señas de identidad del equipo y los rojillos han tenido en estos cuatro partidos de temporada momentos de todo tipo. Precisamente cuando se ha dejado llevar o no ha contado con la intensidad y concentración suficiente ha perdido el balón y, por lo tanto, sufrido. Frente al Leioa y el Gernika tuvieron buena muestra de ello. No repetir esos errores es una cuestión fundamental para ver al Calahorra de las grandes tardes. Un equipo centrado, dominador y desequilibrante, como lo fue frente al Amorebieta o en la primera mitad del anterior choque copero.

Miguel Sola ha convocado a todos sus jugadores y decidirá esta tarde su alineación

La filosofía no cambia pese al once que presente el equipo. Miguel Sola ha realizado numerosas rotaciones en todos los partidos disputados hasta el momento, con la doble intención de mantener en tensión a todos sus jugadores para que aporten lo mejor al equipo y, especialmente, pensando en gestionar los esfuerzos de unas fechas tan exigentes. Para el día de hoy el técnico ha convocado a todos los integrantes de la plantilla. Quiere ver sobre el terreno las condiciones en las que todos llegan para decidir a los elegidos.

La alineación presentará novedades. Gonzalo volverá a ocupar la portería como titular en esta competición, tomando el testigo de Nacho Zabal. Otros que previsiblemente no partirán de inicio son Rodrigo y Gabri, los dos jugadores de ataque que más cansancio acumulan, mientras que Barace aún está cogiendo ritmo, por lo que tampoco se espera en el once. Parla, Cristian o Javi Duro, los hombres con más minutos del equipo, también podrían partir desde el banquillo. Pese a todas esas variables, el abanico de posibilidades es grande para Miguel Sola, que buscará un equipo fresco y de garantías, guardando artillería en el banquillo para resolver si las cosas no van según lo deseado.

El rival impone respeto. El Castellón es también un recién ascendido, pero con más 13.000 socios, su proyecto mira a categorías superiores. El equipo está construido con intención de jugar el 'play off' de ascenso a Segunda B, aunque algunos de sus hombres más destacados no han sido convocados para este partido, como es el caso del veterano defensa Verdú y los delanteros José Carlos, que jugó en primer con el Rayo y el Córdoba, y Máyor, que cuenta con una prolífica trayectoria en la categoría.

El Castellón apenas ha rotado a sus jugadores en los partidos de comienzo de temporada y por ello su técnico busca hacerlo ante el Calahorra. También busca un cambio de dinámica después de empezar la liga con sólo dos puntos en tres partidos, empatando con el Atlético Baleares y el Villarreal B y cayendo frente al Ontinyent. Pese a ello, la Copa sí les sonrió, y es que derrotaron en Castalia al Conquense con un gol de Hicham. Un rival de nivel para un Calahorra preparado para ello.