Una nueva revolución en el once Raúl Almagro no podrá estar en Oviedo tras un golpe sufrido el miércoles. El Calahorra, que no podrá contar con Ubis ni Almagro, volverá a cambiar su imagen inicial ante el Oviedo B SERGIO MARTÍNEZ Logroño Sábado, 15 septiembre 2018, 16:30

El ritmo no para en el Calahorra. El equipo apenas ha tenido tiempo para disfrutar del pase a la tercera ronda y asimilar el sorteo de la Copa que le emparejó con el Sant Andreu barcelonés, y ya pone marcha a Asturias, donde se medirá mañana al Oviedo B, a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva El Requexón. Otro partido en el que los calagurritanos buscan dar continuidad a su buen momento, y otra jornada en la que Miguel Sola deberá reinventar su once inicial con el objetivo de contar con futbolistas de refresco y con plenas garantías, algo difícil de conseguir en este intenso inicio de temporada.

El partido del miércoles ante el Castellón dejó dos bajas en el equipo: Eduardo Ubis y Raúl Almagro. Ambos sufrieron golpes en la rodilla y en el pecho que les impiden entrar en la convocatoria ante el filial del Oviedo. Precisamente ambos fueron dos de los mejores futbolistas frente al Castellón, en un partido que fue duro pese a la suficiencia de la victoria, pero el Calahorra ya ha demostrado en este inicio de temporada que cuenta con alternativas suficientes como para que las bajas se noten de forma mínima.

Miguel Sola es experto en este tipo de situaciones. Una vez más tendrá que buscar soluciones a las lesiones y especialmente al cansancio acumulado por sus futbolistas, que en veinte días han disputado cinco duelos de máxima intensidad. Pocos de los que fueron titulares ante el Castellón serán de la partida en el once que salte a El Requexón. Además de Eduardo Ubis y Raúl Almagro, sustituciones obligatorias, y Gonzalo, que dejará su puesto a Nacho Zabal, portero titular en la liga, otros jugadores que podrían ser sustituidos son Yasin, Barcina, Auzmendi o Cristian, el único futbolista del equipo que ha disfrutado de todos los minutos hasta ahora.

Rodrigo, Gabri y Javi Duro, que tampoco fueron titulares frente al Castellón pero son jugadores imprescindibles en el Calahorra, son los que más opciones tienen de entrar, posiblemente en sustitución de Auzmendi, Ubis y Cristian o Morgado respectivamente. Por otra parte, Javi Barrio y Sergio Parla son los que parecen candidatos fijos a repetir en el once, el primero por frescura y el segundo por ser un jugador insustituible ahora mismo, con más motivo tras la lesión de Almagro. Sin embargo, Miguel Sola cuenta con múltiples variantes y hasta que no llegue el domingo no se despejarán las dudas.

El Calahorra, pese a los numerosos cambios que se han dado en sus alineaciones, no ha notado ese factor en sus actuaciones. Cuando los partidos han ido mal, como ocurrió frente al Leioa y el Gernika, fue por una falta de intensidad colectiva, más que por las novedades en el once. El problema es la acumulación de minutos, que inevitablemente pesará en las piernas de los rojillos ante un rival mucho más fresco.

El equipo parte esta mañana a tierras asturianas en uno de sus desplazamientos más largos del año, y realizará por la tarde en Oviedo el último entrenamiento de la semana. Será la última toma de contacto antes de un partido que determinará si el Calahorra puede seguir siendo el equipo revelación de este inicio de temporada. La alineación es una incógnita, pero el equipo rojillo ya ha ofrecido suficientes garantías para confiar en él, juegue quien juegue.