«La necesidad no nos tiene que llevar a una posible ansiedad» Sergio Rodríguez da instrucciones durante un entrenamiento. :: sonia tercero Sergio Rodríguez |Técnico de la UDL El entrenador riojano recuerda que aunque el Sporting B no ha iniciado bien la campaña «crea mucho peligro a la contra» ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 15 septiembre 2018, 16:29

Mañana soleada en el Mundial 82 y la feria instalada ya para las fiestas mateas. En este ambiente ofreció Sergio Rodríguez su rueda de prensa matinal de ayer.

- Liga, Copa, Liga, Copa... Y ahora Liga de nuevo. ¿El equipo ha cambiado el chip al formato liguero?

- Sí, afrontamos un partido difícil, contra un rival de nuestra categoría que no ha empezado como el año pasado. Es cierto que han hecho muchos cambios, pero es de similar perfil al del año pasado, que no necesita dominar el balón porque realiza transiciones muy rápidas. Y es ahí donde crea mucho peligro.

- ¿Cómo se encuentra el equipo después del viaje de vuelta de Cartagena?

- Bien. La victoria ayuda y ahora lo importante es recuperar en lo físico y prepara el partido ante el Sporting B.

- ¿Lo afrontan como una final debido al comienzo liguero sin victorias?

- No, aunque es evidente que necesidad hay porque hemos empatado los tres partidos y estamos con pocos puntos. Por ese lado es cierto que existe una necesidad. Pero debemos ser inteligentes y que esa necesidad no nos lleve a una posible ansiedad, prisas o cometer errores. Hay que ser inteligentes durante los noventa minutos de partido.

- ¿A qué achaca el mal comienzo del Sporting B después de la buena imagen ofrecida la pasada campaña?

- Hay que esperar un poco. Una de las diferencias es que el año pasado empezaron muy bien, con una gran efectividad que luego fueron capaces de mantenerla. Cuando los chavales son jóvenes, el hecho de que salgan las cosas bien, ayuda mucho. Y este año no les ha pasado. Pero siguen con el mismo perfil de jugar a la contra, haciendo daño en transiciones rápidas. Aquí esperamos algo así.

- ¿Qué partido espera el domingo? ¿Será parecido al de Langreo en el que el equipo dominó el esférico o será como en Cartagena en el que ambos rivales proponían su fútbol?

- Creo que será más parecido al de Langreo porque ellos están más cómodos así, creando peligro en las transiciones rápidas. Por eso digo lo de tener paciencia, que la ansiedad no nos pueda.

- Pero hay que sacar los tres puntos sí o sí.

- Claro, pero jugando bien las bazas. Sin ponerse nerviosos, dándole el mayor ritmo posible y haciendo lo adecuado en cada momento.

- ¿En qué punto se encuentra la recuperación de Paredes?

- Jaime tiene una lesión que requiere su tiempo. Es una microrrotura y cuando pasa algo de eso hay que parar un tiempo y, sobre todo, hay que recuperarlo bien porque si no te da muchos problemas. Ahora estamos en manos de los médicos y los fisioterapeutas. Pero vamos a ser muy cautelosos. Preferimos que esté una semana o dos más, a que vuelva a recaer.

- Visto lo visto hasta el momento, ¿considera que los principales problemas del equipo están atrás?

- No hemos recibido goles especialmente ni creo que nos hayan hecho muchas ocasiones. En Durango una y media. Contra el Barakaldo, el gol en la primera parte y una y media más. En Langreo, sumando los dos partidos, creo que no llegamos a tres o cuatro... Sí que en Cartagena, ante un rival con un potencial ofensivo mucho mayor, recibimos alguna ocasión más. Tenemos que mejorar en todo, pero no me preocupa especialmente. Siempre hemos dicho que hay que estar bien en las dos áreas.