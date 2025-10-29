LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Orodea le pega al balón presionado por Jair en la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputada en el Luis de la Fuente de Haro. Carmelo Betolaza
Fútbol | Copa del Rey

El Náxara se va de la Copa con la cabeza alta

El conjunto blanquiazul fue eliminado en la primera ronda de la Copa ante un Eibar que se hizo fuerte desde los once metros

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:42

El sueño de la Copa del Rey duró un asalto para el Náxara. Esta bonita competición que permite que hasta los más modestos ... puedan enfrentarse por un día a un equipo del fútbol profesional fue demasiado cruel con el conjunto blanquiazul. Valiente, ambicioso y peleón, le puso las cosas difíciles las cosas a un Eibar (2-4) que se hizo fuerte desde los once metros. Los de Nájera vuelven a enfocarse en la liga, lo que realmente importa, pero nadie les podrá negar el gran partido que hicieron ayer ante un rival de Segunda División.

