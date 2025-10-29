El Náxara se va de la Copa con la cabeza alta

El sueño de la Copa del Rey duró un asalto para el Náxara. Esta bonita competición que permite que hasta los más modestos ... puedan enfrentarse por un día a un equipo del fútbol profesional fue demasiado cruel con el conjunto blanquiazul. Valiente, ambicioso y peleón, le puso las cosas difíciles las cosas a un Eibar (2-4) que se hizo fuerte desde los once metros. Los de Nájera vuelven a enfocarse en la liga, lo que realmente importa, pero nadie les podrá negar el gran partido que hicieron ayer ante un rival de Segunda División.

El Náxara se convirtió en el mejor anfitrión de Copa. La Salera no cumplía con las exigencias de la RFEF, por lo que el encuentro se disputó en Haro, en una noche fría y lluviosa que parecía trasladar el clima eibarrés a tierras riojanas. Esa sensación de familiaridad pareció darle alas al conjunto armero, que se adelantó en el marcador gracias al tanto de Javi Martón en el minuto 20, tras varios avisos previos.

Antes, Orodea tuvo la primera gran ocasión para los blanquiazules con un balón servido por Rojo que rozó el sueño del 1-0. Sin embargo, la pegada visitante se impuso y, antes del descanso, un penalti transformado por Peru puso el 0-2 en el marcador. Pero el Náxara no se rindió ya que justo antes del intermedio, Viti firmó el gol de la esperanza con un zapatazo bajo la escuadra que desató la locura en la grada.

Náxara Lleyda, Izan (Campos, 46), Miguel Rodríguez (Eloy, 60), Ochoa, Orodea (Samuel Lallana, 46), Pepe (Ceña, 72), Viti, Rojo (Villos, 64), Markel, Merino y Caño. 2 - 4 Eibar Luis, Hodei, Arambarri, Peru (Javi M., 60), Jon, Jair, Adu Ares (Hugo García, 75), Toni Villa, Javier Martón (Bautista, 60), Aleis y Korta (Álvaro, 60). Goles: 0-1, m. 21. Javier Martón; 0-2, m. 38. Peru (p.); 1-2, m. 44. Viti; 1-3, m. 52. Toni Villa (p.); 2-3, m. 83. Ochoa. 2-4, m. 87. Bautista.

Árbitro: Carlos Muñiz. Amarilla a los locales Samuel Lallana, Ochoa y Caño y al visitante Bautista.

Incidencias: Primera eliminatoria de la Copa del Rey.

En la segunda mitad, Arturo Guerra movió el banquillo para dar entrada a Samuel Lallana y Campos, buscando frescura y empuje a los que más tarde se unieron Villos, Eloy y Ceña. El guion, sin embargo, volvió a torcerse pronto con otro penalti, muy discutido tanto dentro como fuera del campo, que Toni Villa convirtió en el tercer tanto del Eibar.

Aun así, el Náxara no bajó los brazos. Lallana rozó el gol en dos ocasiones consecutivas, obligando a Luis López a lucirse bajo palos. El guardameta fue el mejor sobre el césped durante el segundo tiempo ante el asedio de los locales. Y es que los riojanos se crecieron con el paso de los minutos, empujados por el aliento de una afición que no dejó de creer.

Markel se sumó a la ecuación con una gran jugada que terminó desde el costado buscando la escuadra, como su compañero Viti en el filo del descanso. No entró, como tampoco lo hizo el disparo cruzado de Villos que se terminó perdiendo por línea de fondo.

Pero el premio al esfuerzo llegó y lo hizo en el minuto 83 cuando Ochoa, con un impecable remate de cabeza a la salida de un córner, puso el 2-3 y encendió el «sí, se puede» que coreaba sin aliento la afición en las gradas. La eliminatoria se abrió y el Eibar sufrió para contener el empuje local. Sin embargo, en una contra, Bautista sentenció el encuentro con el 2-4 definitivo.

El marcador dolió al final, aunque en el sentir blanquiazul resultó ser lo de menos. El Náxara cayó de pie, demostrando carácter, fútbol y orgullo ante un rival de otra categoría. Una noche para recordar en la historia del club riojano, que se despidió de la Copa con la cabeza muy alta y con los aplausos de los cientos de espectadores que poblaron las gradas del Luis de la Fuente.