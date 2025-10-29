Mendia: «O lo vemos como algo muy complicado y nos hacemos chiquitos o lo vemos como una oportunidad»

La UD Logroñés afronta este jueves (20.00 horas) la primera ronda de la Copa del Rey recibiendo en Las Gaunas a la Ponferradina. Un ... rival de superior categoría -Primera Federación- que llega en el peor momento de la temporada para los blanquirrojos después de dos derrotas consecutivas que han encendido las alarmas. Sin embargo, el entrenador de la UD Logroñés, Unai Mendia, considera que el partido también se puede afrontar como una oportunidad. «El partido de Copa es una oportunidad para dar un paso adelante contra un equipo de categoría superior, contra una plantilla muy potente que está diseñada para objetivos también ambiciosos en Primera Federación. Al final es un tema de mentalidad, o lo vemos como algo muy complicado y nos hacemos chiquitos o lo vemos como una oportunidad para dar un paso adelante y tratar de salir al campo para dar la vuelta a estos dos partidos malos»

Lo cierto es que la primera ronda de la Copa no llega en un buen momento para la UD Logroñés que afronta un calendario liguero muy complicado y que este domingo recibe en Las Gaunas al líder Utebo. Sin embargo, Mendia insite en que el once que salte al campo será competitivo: «La idea es la de siempre, tratar de hacer lo mejor posible y sacar el partido adelante. Tenemos algunas bajas, pero los jugadores que van a estar en el campo son jugadores que creo que son de garantía y que van a competir bien».

«Todos los que estamos aquí -prosigue Mendia- somos conscientes que la prioridad nuestra es la Liga y al final es la que nos da los objetivos que el club tiene en la cabeza a largo plazo. Y sabemos que el domingo hay un partido muy importante contra el líder y con eso en la cabeza, ante la Ponferradina tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y tratar de sacar la eliminatoria».

Las últimas derrotas encajadas ante Amorebieta y Tudelano han encendido algunas alarmas en el seno de la entidad blanquirroja. Mendia es crítico con los suyos y les pide que compitan mejor: «Viendo los partidos en frío creo que es así. Creo que con no demasiado estamos recibiendo gol y nosotros necesitamos muchas ocasiones para hacer gol. Creo que no jugamos mal, creo que hacemos cosas bien, pero que no estamos compitiendo bien y tenemos que tratar de dar la vuelta cuanto antes a eso».