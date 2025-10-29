LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Detenido por intentar matar a su vecino con una explosión de butano en Logroño
Unai Mendia sigue un partido desde la banda de Las Gaunas. Juan Marín
Fútbol | Copa del Rey

Mendia: «O lo vemos como algo muy complicado y nos hacemos chiquitos o lo vemos como una oportunidad»

El técnico de la UD Logroñés espera que el partido ante la Ponferradina cambie la mala inercia actual

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:00

Comenta

La UD Logroñés afronta este jueves (20.00 horas) la primera ronda de la Copa del Rey recibiendo en Las Gaunas a la Ponferradina. Un ... rival de superior categoría -Primera Federación- que llega en el peor momento de la temporada para los blanquirrojos después de dos derrotas consecutivas que han encendido las alarmas. Sin embargo, el entrenador de la UD Logroñés, Unai Mendia, considera que el partido también se puede afrontar como una oportunidad. «El partido de Copa es una oportunidad para dar un paso adelante contra un equipo de categoría superior, contra una plantilla muy potente que está diseñada para objetivos también ambiciosos en Primera Federación. Al final es un tema de mentalidad, o lo vemos como algo muy complicado y nos hacemos chiquitos o lo vemos como una oportunidad para dar un paso adelante y tratar de salir al campo para dar la vuelta a estos dos partidos malos»

