«Marcos André ha estado bien, pero yo destacaría a todo el equipo» Sergio Rodríguez, en la banda del Nuevo Ganzábal. :: juan carlos román/el comercio Sergio Rodríguez Entrenador de la UD LogroñésEl técnico blanquirrojo alaba el sacrificio de sus jugadores y pone en valor la primera victoria oficial de su equipo, en este caso en la Copa del Rey ELOY MADORRÁN LANGREO. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:05

Serio, como siempre, pero con la expresión tranquila, sin tensión. Primera victoria oficial de la temporada. Sergio Rodríguez atiende a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Ganzábal.

- ¿Qué valoración hace del partido, de la clasificación para la siguiente ronda?

- Tocaba un encuentro así, llevamos tres partidos y por méritos tocaba ganar un partido difícil ante un buen rival. Estamos muy satisfechos con el resultado. El domingo nos enfrentamos contra ellos otra vez y ya pensando en ese partido.

LAS FRASES«Hay que saber sufrir cuando ellos están mejor y aprovechar cuando tú estás mejor que ellos» «El próximo partido lo afrontamos bien porque tenemos un buen fondo de armario»

- Se ha sufrido.

- Lógico. Cuando juegan dos equipos de la misma categoría es normal. Además ellos han hecho un inicio muy bueno de temporada y están con mucha confianza. Sabíamos que iba a ser difícil pero creo que hemos estado un punto por encima de ellos y creo que la victoria ha sido merecida.

- El protagonista del día ha sido Marcos André, siempre por encima del resto.

- Creo que protagonistas han sido todos. Sí que Marco ha estado muy bien a nivel individual y además ha acertado con la portería, que para los delanteros es muy importante. Pero yo destacaría el trabajo de todos. Hemos salido muy enchufados desde los primeros minutos. Más allá de que estemos bien con la pelota, la presión tras pérdida ha estado muy bien. Evidentemente pasas fases en las que el equipo rival te pone en dificultades, pero es normal en la categoría. Hay que saber sufrir cuando ellos están mejor que tú y saber aprovechar cuando tú estás mejor que ellos.

- El penalti en contra ha llegado demasiado pronto. ¿Cómo ha visto la jugada? Desde fuera parecía difícil de apreciar...

- No lo sé. Me ha dado la sensación de que el arbitraje ha cambiado un poco desde el 0-2. El penalti no lo puedo valorar porque desde lejos no se ve. Pero me da la sensación que ha cambiado el criterio, aunque está claro que intenta hacerlo lo mejor posible.

- Pero el gol en contra ha cambiado el partido...

- Sí que ha llegado pronto. Si hubiera tardado en llegar un poco más hubiéramos disfrutado más de las contras para hacer daño. Hacernos el gol en contra les ha metido en el partido y nos han hecho daño con balones diagonales.

- Desde fuera, para el aficionado, lo mejor ha sido el resultado. Desde el banquillo, ¿qué más destacaría de la victoria?

- Hombre, muchas cosas... El equipo ha salido muy bien, con intensidad haciendo daño por bandas. Y ellos han jugado con un sistema que no esperábamos y creo que hemos sabido leer el encuentro. Nos hemos adaptado bien y además hemos competido durante todo el encuentro. Ha habido tramos que ellos han dominado, es lógico, pero hemos aguantado bien.

- Se ha hablado mucho de cómo estaba el equipo en lo psicológico. ¿Cómo puede ayudar esta victoria?

- Las victorias siempre ayudan en el estado anímico, en la confianza, en refrendar el trabajo que haces día a día. Pero con los pies en el suelo. El domingo hay otro partido aquí y será un partido muy complicado de dos equipos que ya se conocen.

- Y el domingo otro viaje largo...

- Lo afrontamos bien porque tenemos buen fondo de armario porque todos los jugadores lo han hecho bien.