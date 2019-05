Final Copa del Rey Marcelino: «Es mi primer título, el momento más feliz» Marcelino, durante la final. / Afp El técnico valencinista acabó con su mala racha ante el Barcelona y culmina un año que empzó mal con la Copa JOSÉ MANUEL ANDRÉS Sevilla Domingo, 26 mayo 2019, 00:39

«Ganar una Copa del Rey y ganársela al Barça tiene un valor añadido. Había ganado las cuatro últimas y en estas apareció el Valencia», señaló un Marcelino García Toral visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos después de lograr el primer título de su carrera.

«Minuto 70 y gol, ¿qué nos queda? Sufrir, sería imposible ganar un título ante el Barça sin sufrir. El fútbol es tan indescriptible que cuando teníamos el equipo más alto sobre el terreno de juego nos marca en una acción de estrategia», analizó sobre la situación del partido.

«Soy consciente de que hoy hemos hecho feliz a mucha gente. Muchas veces se supone que el entrenador y los jugadores no sufren cuando no ganan, pero detrás de cada profesional hay una persona que quiere hacer bien su trabajo. Hay muchas personas que hoy disfrutan tanto como yo, que saben cómo soy como persona y que me conocen», reflexionó el técnico asturiano.

El técnico del Valencia admitió que la consecución del título es «el momento más feliz» de su carrera deportiva. «Es mi primer título. Siempre hay una primera final y una primera victoria. Me ha costado siete semifinales y gracias a los jugadores, a la afición, al cuerpo técnico, y a mi familia, entre todos me han hecho hoy el hombre más feliz del mundo», señaló el asturiano.

Con este título el Valencia pasa de tener que salvar la temporada tras una mala primera mitad de campaña, a finalizarla de la mejor manera posible. «Este año no empezamos bien y aquel sufrimiento, aquellos jugadores que no se didividieron en su momento, nos dan esto ahora con ayuda del club, que nos apoyó en los momentos de dificultad», apuntó Marcelino.