El Girona arrebata el rol al Atlético Pedro Porro celebra el último gol del Girona, el que le daba la clasificación a su equipo. :: efe Los de Simeone se despiden del torneo copero tras completar un muy buen partido, pero sus errores permitieron al club catalán hacer historia Los catalanes siguen en Copa tras jugar el fútbol práctico que utiliza su adversario RODRIGO ERRASTI MADRID. Jueves, 17 enero 2019, 00:51

El Metropolitano despidió con aplausos al Atlético. Lo hizo pese a que no ganó y aunque el empate ante el Girona, el sexto, le apeó de la Copa. Fue una sensación extraña para los presentes. El más práctico, el que tuvo más efectividad y se defendió con más acierto se llevó la gloria. Y esta vez no fue el Atlético, como otras veces ha sucedido sobre todo en Champions League. El equipo de Simeone completó uno de sus mejores partidos de la campaña pero por primera vez no estará en unos cuartos de final coperos. «Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda», sentenció Simeone.

0 0

Se esperaba una eliminatoria igualada y con sufrimiento hasta el final. No defraudó. Tuvo goles y polémica, como buen duelo copero. Lo segundo estaba casi asegurado ya que pitaba Mateu Lahoz, que termina siendo protagonista siempre, acierte o no. Ahora con la ayuda del VAR su rol ha crecido, algo que a veces llegar a crispar a los presentes. El protagonismo del colegiado y el videoarbitraje no despistó a Antoine Griezmann, que compareció en el campo para la media final cuando se necesitaban dos goles y asumió el reto. Asistió y marcó el 3-2 que parecía ser el gol decisivo a falta de siete minutos. Demostró por qué es el mejor pagado de la plantilla, del hombre que dice verse capacitado para sentarse en la mesa de Messi y pelearle el Balón de Oro. La noche parecía legendaria para el 'Principito' pero el Girona, al más puro estilo atlético, mantuvo la fe y acertó mientras la grada cantaba como si el estadio estuviese a orillas del Manzanares. El incombustible Pedro Porro llegó a línea de fondo, levantó la cabeza y la puso atrás para que Doumbia, tras golpeo de Borja García, convirtiese el 16 de enero en el día que el Girona hizo historia al meterse por primera vez en los cuartos de final de Copa. Lo obró tras completar un soberbio ejercicio de practicidad: un gol gerundense en cada remate a portería.

Valladolid - Getafe 1-1 Valencia - Sporting de Gijón 3-0 Atlético de Madrid - Girona 3-3 Sevilla - Athletic de Bilbao 0-1 Leganés - Real Madrid 1-0 Real Sociedad - Betis Hoy 19.30 h. Espanyol - Villarreal Hoy 20.30 h. Barcelona - Levante Hoy 21.30 h. At. Madrid Adán; Arias, Giménez, Godín, Juanfran (Lucas, min. 67), Koke (Griezmann, min. 59), Thomas, Saúl (Rodrigo, min. 56), Correa, Lemar y Kalinic Girona Iraizoz; Pedro Porro, Jonás, Bernardo, Muniesa, Valery Fernández; Douglas Luiz, Aleix, Granell (Pere Pons, min. 71), Lozano (Doumbia, min. 68) y Stuani (Borja García, min. 80),. Gol 1-0. min, 12. Kalinic. 1-1. min, 36. Valery. 1-2. min, 59. Stuani. 2-2. min, 66. Correa. 3-2. min, 83. Griezmann. 3-3. min, 87. Doumbia. Árbitro Mateu Lahoz. Amonestó a Lucas, Griezmann, Pedro Porro, Iraizoz.

Estadística digna de un Atlético que completó 100 minutos de buen fútbol. Una actuación colectiva similar a la ofrecida ante el Levante. Fue superior por fútbol y llegadas pero recibió de su propia medicina. Tres tiros, tres goles. Su noche fue cogiendo tono dramático después de la primera hora. Fue penalizado en su primer despiste tras marrar opciones para haber dejado cuesta abajo la eliminatoria. El Metropolitano rugió por momentos como si fuese el Calderón aunque el gol final de Doumbia le hizo sentir la amargura más absoluta.