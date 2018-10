Sola: «No nos han dejado. Así no se puede competir. Esto no es igualdad» Miguel Sola, a la derecha, durante el partido de ayer ante el Sant Andreu. :: Sergio Martínez El técnico rojillo se mostró indignado por la actuación arbitral: «Había una predisposición desde el primer minuto» SERGIO MARTÍNEZ BARCELONA. Viernes, 19 octubre 2018, 10:03

Miguel Sola estaba ayer enfadadísimo. No perdió la educación, pero realizó un análisis muy severo sobre la actuación del colegiado balear González González y sus ayudantes: «No nos han dejado. Es así de claro».

Su argumentación comenzó con una de las primeras jugadas del partido: «Hemos visto en el minuto 3 una agresión brutal que es de tarjeta roja, pero me tengo que morder la lengua porque si digo algo, encima me van a dar un palo. Pero esta es la realidad. Hemos tenido un arbitraje que no se corresponde con lo que se ha visto en el campo». «Al final estás indignado. Lo he vivido muchísimas veces y siempre estás en la misma situación y no puedes hacer nada. Está todo el mundo indignado: los jugadores, cómo nos han pitado, lo que nos han hecho sufrir... Se ha visto que había una predisposición desde la primera jugada. Con la jugada de Cristian, iba con la roja en la mano», sentenciaba.

Esa situación, para Sola, se ha prolongado: «En todas las jugadas han empujado, han hecho faltas... y no les pitaba. Y a nosotros nos pitaba todo. Es una cosa de locos. Han perdido tiempo después del gol y les ha dejado. Así no se puede competir. Esto no es igualdad». Y volvía a un tema, el arbitraje, que le torturaba. Porque ayer, en Barcelona, el técnico rojillo apenas habló de fútbol. «Si en la primera entrada te dan un puñetazo, te abren la ceja y el árbitro lo ve y el juez de línea está en frente y no quieren verlo, ¿qué hacemos? ¿Van a permitir todo? Pero a nosotros no nos han permitido nada», sentenciaba.

Lo que sí tuvo fue palabras de agradecimiento para su plantilla, primero, y para su afición, después. «No se puede decir mucho del partido, sólo alabar el esfuerzo de los jugadores, con diez durante tantos minutos. Han llegado a la prórroga, todos muy cansados, después de sólo tres días de descanso. El esfuerzo es monumental. No les puedo pedir nada a los jugadores. Pero si no nos dejan competir en igualdad...», repetía como un mantra.

Tras el descanso, y ya con diez, reconocía que el equipo había estado «ordenado, con mucho trabajo y mucho esfuerzo». «Pero eso no te da para llegar arriba con más solvencia y hacer daño. Aún y todo hemos salido y hemos tenido alguna opción», incidía. «Pero lo único que puedo es alabar a los chicos que han hecho un gran trabajo con sólo tres días. Ellos han tenido cinco. Y encima no te dejan competir en igualdad. Tienes hacer lo que te dejan, no lo que quieres», abundaba.

Ahora, el trabajo en el vestuario calagurritano va a ser doble: «Hay que recuperar el físico porque ha sido un desgaste enorme y el anímico, también porque ha sido un palo enorme». «Teníamos la ilusión de pasar la eliminatoria y mañana [por hoy] vamos a tratar de levantarles el ánimo un poquito porque el domingo tenemos otro partido muy importante, como son todos. Pero lógicamente vamos a estar muy mermados porque tras dos esfuerzos como los que hemos hecho, y el de hoy [por ayer] de 120 minutos, seguro que nos va a pasar factura», declaraba.

De cara al choque contra el Izarra, Sola anunció que intentará «sacar a la gente que está más fresca» además de intentar «recuperar a alguno de los lesionados».

Y hacía un llamamiento a la afición: «Ahora es importantísima. Decía que cuando llegasen los momentos de dificultad iban a ser más necesarios y sé que van a estar. La gente de Calahorra va a estar con el equipo porque ahora es cuando lo necesitamos. Con su apoyo el domingo tenemos que ganar porque es un partido vital.

Su objetivo era pasar para «recompensar el esfuerzo que han hecho por nosotros». «Hubiese sido muy bonito haberles dado esa recompensa, ese premio, pero no nos han dejado pelear. Y es una pena. Lo sentimos muchísimo por ellos. Pero queríamos haber pasado y estoy seguro que, de competir en igualdad, lo hubiésemos conseguido porque teníamos muchísima ilusión», sentenciaba.