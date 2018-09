COPA DEL REY Copa de Rioja o copa de cicuta Flaño, Remón, Caneda, Miguel Marcos André y Carles Salvador, en un rondo durante un entrenamiento. :: díaz uriel Asturianos y riojanos repetirán el domingo el mismo partido, esta vez en la competición liguera El torneo del KO pone a prueba la fortaleza mental y futbolística de la UD Logroñés en el Nuevo Ganzábal ELOY MADORRÁN Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:42

logroño. No entraba en los planes de la Unión Deportiva Logroñés llegar a la primera ronda de la Copa del Rey con la situación que vive. No es grave. Pero no es la esperada por los aficionados. Y mucho menos después de la pretemporada que han firmado los blanquirrojos.

Lo cierto es que la UDL juega hoy (20.00 horas, Nuevo Ganzábal) contra el Langreo la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Un partido que tiene mucho más trasfondo que simplemente llegar a la segunda ronda. La Copa fue la temporada pasada una losa que costó mucho tiempo quitarse de la cabeza. La eliminación en Formentera fue dolorosa por el fondo y por la forma. Y trajo consecuencias para el resto de la campaña.

En esta ocasión puede darse el efecto inverso. Los riojanos llegan después de un comienzo dubitativo (dos empates en dos partidos). Un triunfo en el campo del Langreo significaría el refrendo que necesita el equipo de Sergio Rodríguez. «Es el partido más cercano que tenemos y si conseguimos pasar la eliminatoria significaría que hemos sacado el partido adelante y necesitamos un resultado así. No sólo por el hecho de ganar, sino porque queremos llegar lo más lejos posible en la Copa ya que es una competición muy bonita», reconocía ayer el entrenador de la UDL.

Paredes, con una rotura de fibras en el recto anterior de la pierna izquierda, se queda en Logroño

No podrá contar Sergio Rodríguez con Jaime Paredes, que sufre una rotura de fibras (grado II) en el recto anterior de la pierna izquierda. Además de esta ausencia -y la de Canesa que se queda fuera de la convocatoria-, el técnico anuncia cambios respecto al once del pasado sábado: «Habrá cambios porque hasta ahora estamos muy contentos con todos. Creemos que todos tienen el nivel para jugar. Toca que jueguen futbolistas que el otro día jugaron pocos minutos o no jugaron, y que para nosotros son muy importantes. Hay espacio y tiempo para todos. Así que habrá cambios».

No quiere confianzas el entrenador blanquirrojo aunque su rival sea un equipo recién ascendido: «Hemos visto casos de recién ascendidos que están peleando por los puestos de arriba. Esto de los recién ascendidos... Son un equipo de Segunda B, de la misma categoría que nosotros, y hay que tratarles como tal. Es un equipo con una plantilla experimentada, con jugadores que han estado en categorías superiores, incluso alguno en Primera División».

La UDL deberá adaptarse al campo del Nuevo Ganzábal, un terreno de juego de hierba artificial pero con las mismas dimensiones que Las Gaunas. A estas alturas los campos de hierba artificial no pueden ser excusa para nadie.

En lo deportivo, la posesión del balón será determinante para el desarrollo del partido. En principio, la UD Logroñés está llamada a controlar el partido y el Langreo a esperar su oportunidad. Pero un inicio con un despiste (como ocurrió ante el Barakaldo) o una expulsión (caso de Bijimine en Durango) pueden condicionar el juego.

En principio Iván Buigues ocupará la portería y Flaño será el encargado de sustituir a Paredes, con Santos en el lateral derecho. Aunque viaja en la convocatoria el lateral izquierdo del filial Juan Iglesias. César Remón y Olaetxea tendrían su oportunidad en el centro del campo, con la velocidad de Rayco y Víctor por las bandas. Arriba, Vitoria y André buscando el ansiado gol.