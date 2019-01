Octavos I Vuelta El Barça, a evitar un KO copero seis años después Tras cinco finales seguidas, las cuatro últimas ganadas, Valverde alineará a un once reconocible, con Messi y Luis Suárez, para intentar remontar un 2-1 al Levante P. RÍOS Barcelona Jueves, 17 enero 2019, 06:58

Están a punto de cumplirse seis años del último KO del Barça en una eliminatoria de la Copa del Rey. Sucedió en la semifinal de la temporada 2012-13, cuando el Real Madrid se impuso por 1-3 en la vuelta al entonces equipo del fallecido Tito Vilanova, que sí ganó la Liga alcanzando los 100 puntos. Desde entonces el conjunto azulgrana ha disputado cinco finales seguidas, perdiendo con el Tata Martino al frente de la campaña 2013-14 ante el propio conjunto blanco y conquistando las últimas cuatro ediciones, tres con Luis Enrique y una con Ernesto Valverde. Estos datos realzan lo que el Levante quiere lograr este jueves en el Camp Nou tras el 2-1 de la ida de los octavos de final en el Ciutat de València: tumbar al campeón intocable, al rey de la competición con 30 títulos.

Valverde, además, en contra de esas voces del entorno que le piden jugársela con los menos habituales y con los canteranos para no comenzar a sobrecargar de partidos a los cracks, parece decidido a alinear al once más reconocible posible, no como en la ida, cuando Busquets, Arturo Vidal y Dembélé fueron los únicos titulares que salieron de inicio. Los goles de Cabaco y Mayoral castigaron la falta de compenetración con dos goles en el primer cuarto de hora y sólo un penalti provocado por Denis Suárez y transformado por Coutinho acabó dando vida al Barça. Para la vuelta convocó a todo el grueso de la primera plantilla, con Messi y Luis Suárez, sin canteranos y con el único descarte técnico de Malcom. Siguen de baja Umtiti, Samper, Vermaelen y Rafinha.

Aquel día jugaron de titulares Murillo, recién cedido por el Valencia, Chumi y Miranda, central y lateral zurdo del filial, que no entraron en la lista, mientras que habrá que ver si el técnico se la juega con el central colombiano. «Es un partido decisivo que tenemos cuesta arriba. Necesitamos el mejor equipo posible para pasar», comentó este miércoles Valverde, aunque no aclaró si Messi arrancaría de salida «para no dar pistas al rival». Respecto al desgaste de la Copa en enero y febrero si se llega a la final, el 'Txingurri' consideró que «la recompensa vale la pena porque jugar una final de Copa es muy bonito, aunque aquí el problema es que se han ganado muchas en los últimos años y parece que ya no es lo mismo». «De todas maneras, el cansancio te puede afectar en el partido de Liga posterior, pero no creo que sea extrapolable al resto de la temporada», añadió. Valverde intuye un partido «abierto». «No creo que el Levante vaya a especular con su ventaja, mientras que para nosotros, aunque sea importante no encajar, es mejor marcar el mayor número goles posibles», reconoce.

En el Levante Paco López no convocó a Roger Martí, Rubén Rochina, Antonio Luna y Nicola Vukcevik, mientras que tiene la lesión de Chema. Hará algunas rotaciones en el once, pero manteniendo a pilares de su equipo de gala. «Nos hemos ganado el derecho a soñar y siempre he dicho que a un partido somos capaces de ganar a cualquiera, pero espero al mejor Barça sabiendo que jugar allí es muy difícil», apuntó el técnico del Levante.

- Alineaciones probables:

Barça: Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Arturo Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Luis Suárez y Dembélé

Levante: Aitor Fernández; Coke, Cabaco, Postigo, Toño; Morales, Prcic, Campaña, Bardhi; Mayoral y Boateng

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano)

Estadio: Camp Nou

Hora: 21.30 h. (TVE1, Gol y TV3)