Ajusticiado desde once metros Kike Rivero celebra el tanto que significó la clasificación para el Racing. César Remón se lamenta. :: / JAVIER COTERA La UDL dice adiós a la Copa con un penalti en el descuento, que no fue JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 19 octubre 2018, 10:13

Las Gaunas no abrirá sus puertas en la cuarta ronda de la Copa del Rey. Adiós al sueño de ver qué equipo alimentaría la lista en la que figuran ya Valencia y Sevilla. No habrá taquilla. La Copa es historia. Es un torneo con trampa, incluso desequilibrado, en el que el bombo gira caprichosamente. La UDL cayó en Santander. Lo hizo con honor e inmerso en una polémico final. Un gol de Kike Rivero en el tiempo añadido puso el punto final a las aspiraciones riojanas. Gol desde los once metros, después de que el asturiano Fernández Pérez señalara pena máxima inexistente.

1 RACING Ivan Crespo, Buñuel, Castañada, Oscar Gil. Figueras, Sergio Ruiz, Hidalgo (Cejudo, 60), Kike Rivero, Jon Ander (Juanjo, 90+), Lombardo Cayarga. 0 UD LOGROÑÉS Buigues, Iglesias (Víctor López, 67) , Bijimine, Santamaría, Flaño, Remón, Carles Salvador, Borja Sánchez, Ñoño, Olaetxea (Andy, 67) y Ander Vitoria (Marcos André, 82) Goles 1-0, m-. 90+. Kike Rivero marca desde los once metros. Árbitro Fernández Pérez. Colegio Asturiano. Amostó a Kike Rivero, por el Racing; Vitoria y Víctor López (89 y 90+), expulsado. Incidencias El Sardinero. 8.400 espectadores. Mejor entrada de la temporada. Tercera ronda de la Copa del Rey. Un hombre más La entrada de Cejudo en el Racing dio mayor dinamismo al ataque local y acabó por encerrar a la UDL.

En la sala de prensa de El Sardinero nadie sabía decir cómo había sido el penalti de Víctor López sobre Jon Ander. Le empuja por detrás, le traba las piernas,... «No ha sido, aunque yo me he alegrado de que lo pitará», decía un compañero de los medios de comunicación que siguió el partido desde el césped. Pero era el minuto y a favor del equipo de casa. Punto. Pudo pitar penalti al inicio de la segunda mitad, cuando cargó Santamaría a Jon Ander. Era el minuto 46. Así es la Copa. LA UDL superó a Langreo y Cartagena, a domicilio, y compitió en Santander, si bien el Racing fue superior en el segundo periodo, donde pudo marcar con anterioridad a cuando lo hizo. Al final, a la UDL le ajusticiaron desde los once metros. Toca resucitar y volver a caminar en Torrelavega, este domingo.

Hasta siete cambios introdujo Sergio Rodríguez respecto al partido del pasado domingo. Había anunciado rotaciones y retocó todas sus líneas. Desde Buigues en la portería hasta Ander Vitoria en punta de ataque sin olvidar los ejes, el defensivo y el de la medular, donde reaparecieron Borja y Ñoño. Muchas variantes para hacer frente a un Racing que puso sobre el césped prácticamente todo lo que tiene en su plantilla. Quería la Copa porque su premio en esta ronda es muy jugoso y los 20 puntos que suma en Liga le permiten asumir más riesgos que a los riojanos, que se quedan en la mitad.

Iván Ania vio ayer la mejor versión del Racing, la necesaria para superar al cuadro riojano | Una vez ajustado el sistema defensivo, la UDL necesita dar un paso en ataque y ser más valiente

Así, el cuadro cántabro intentó tomar el mando del partido desde el inicio. Volcó su juego por la derecha, donde Buñuel y Nico Hidalgo buscaban continuamente la superioridad con el apoyo del segunda punta, de Enzo Lombardo. Los locales disfrutaban del esférico, pero con el paso de los minutos su dominio se fue esfumando. La UDL se plantó sobre el césped con las líneas muy definidas y comenzó a crecer. Necesitaba dar un paso adelante y tener un poco más el esférico. Encontró desahogo por la banda izquierda, donde Ñoño repitió eslalon por tres veces. Se fue de cuantos le salieron al paso, pero sus disparos carecían de mordiente. Cuero sin problemas para Iván Crespo mientras Ander Vitoria se desesperaba. El vasco bajó un sinfín de balones, pero sus compañeros estaban demasiado lejos. Juego muy solo. En este escenario, Borja gozó de la mejor oportunidad. Lejos de su banda, robó el balón a Kike Rivero en la salida del Racing. Encaró a Jordi Figueras, le tiró una bicicleta, pero le faltó golpe de pedal para superarle dentro del área. Una lástima.

Iván Ania reconoció tras el partido que ayer vio al mejor Racing de la temporada. Sobre todo en la segunda mitad. Le exigió la UDL, si bien los cántabros ofertaron un monólogo tras el descanso. Acumularon muchas acciones a balón parado, llegaron por derecha e izquierda. Pudo marcar en más de una ocasión Jon Ander; también Cejudo; incluso Lombardo. La UDL no tenía fuerza. Ni balón. Mantenía el orden pero era incapaz de cruzar la medular. Esos 50 metros se convirtieron en kilómetros. Tres veces la cruzó, pero con ingenuidad. Primero, Ander Vitoria; después, un centro sin destinatario de Víctor; y tercero, en una pena máxima sobre Andy en la última acción. Incluso más que la que señaló a favor del Racing. No la pitó. Demasiado riesgo. A favor del visitante y con casi 9.000 aficionados locales celebrando el pase. Un detalle que define, aunque la UDL debe pensar en ser un conjunto más ofensivo en el futuro, una vez que ha ajustado su sistema defensivo.

Primer periodo. Bien plantada la UD Logroñés y tuteando por momentos al Racing, sobre todo cuando tenía el esférico en su poder.

Falta de fuerza. Los riojanos acabaron agotados por su enorme trabajo defensivo y no tuvieron ni balón ni fuerza para atacar.